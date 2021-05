Skorzystaj z bezpłatnego chipowania psów i kotów!

Jeśli jesteś mieszkańcem Sosnowca, możesz całkowicie bezpłatnie zachipować swojego psa lub kota. Miasto finansuje zarówno sam zabieg, jak i zarejestrowanie chipa w bazie danych.

Na czym polega chipowanie?

Chipowanie polega na bezbolesnym wszczepieniu pod skórę zwierzęcia mikrochipa z danymi właściciela, co w przypadku zaginięcia pupila ułatwia jego szybkie odnalezienie. Warto chipować zarówno psy, jak i koty. Pamiętaj, że Twój pies na spacerze może się czegoś wystraszyć lub z innego powodu oddalić się na zbyt dużą odległość i zgubić drogę powrotną. Kot również może zaginąć i to nie tylko wówczas, gdy jest wypuszczany z domu, ale np. w wyniku ucieczki przez niezabezpieczone okno czy też podczas transportu do weterynarza.

Placówki, w których Sosnowiczanie mogą bezpłatnie zachipować pupila to:

Przychodnia Weterynaryjna LUPUS, ul. Ostrogórska 33a, Sosnowiec, czynna w tygodniu od 9.00 do 20.00 oraz w soboty od 10.00 do 15.00 i niedziele do 10.00 do 13.00 (ze względu na sytuację epidemiczną aktualne godziny mogą się różnić od podanych) konieczne wcześniejsze umówienie wizyty, najlepiej poprzez SMS na numer tel. 793 100 193, portal Wettemin lub telefon stacjonarny (32) 292 49 18. Gabinet Weterynaryjny POD SYRIUSZEM, ul. Legionów Polskich 41a, Dąbrowa Górnicza, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 19.00, na chipowanie nie trzeba się umawiać, pacjenci są przyjmowani według kolejki.

Opiekun powinien mieć przy sobie dowód osobisty oraz książeczkę zdrowia zwierzęcia. Z danych ze Schroniska w Sosnowcu wynika, że dzięki chipowaniu wielu właścicieli jest odnajdywanych i odbiera swoje psy, jednak jeśli chodzi o koty, takie pozytywne zakończenia zdarzają się sporadycznie między innymi dlatego, że chipowanie kotów wciąż nie jest popularne wśród mieszkańców.