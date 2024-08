Sierpniowy repertuar kin Helios

Nadejście kolejnego letniego miesiąca zwiastuje liczne premiery gorących nowości. W nadchodzącym tygodniu będą to: film familijny „Harold i magiczna kredka” oraz wbijający w fotel thriller „Pułapka”. Ponadto widzowie mogą wybrać się na różnorodne gatunkowo produkcje oraz seanse specjalne, a także wziąć udział w trwającym konkursie „Aktywne lato” i zawalczyć o jedną z ponad 1 000 nagród!

Harold i magiczna kredka

„Harold i magiczna kredka” to pozytywna nowość dla całej rodziny na podstawie powieści o tym samym tytule. Wszystko, co rysuje tytułowy bohater na kartach książki, może ożyć. Jednak Harold dorasta i przenosi się ze stron książki do realnego świata, gdzie czeka go zupełnie odmienna rzeczywistość, w której użycie magii może spowodować wiele komplikacji. Fioletowa kredka początkowo wywołuje jedynie zabawne sytuacje, lecz wkrótce trafia w niepowołane ręce, przez co zaczyna stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa świata... Harold z pomocą zaufanych towarzyszy i nowopoznanych przyjaciół stawia czoła groźnemu przeciwnikowi.

Pułapka

Premierą w zupełnie odmiennym klimacie jest „Pułapka” w reżyserii i ze scenariuszem M. Night Shyamalana. To thriller psychologiczny, którego główny bohater, Cooper, wybiera się ze swoją córką na koncert popowej gwiazdy. Muzyczne widowisko zostaje obstawione wyjątkowo licznymi grupami mundurowych, co budzi zainteresowanie mężczyzny. Okazuje się, że służby otrzymały informację o tym, iż na koncercie wśród publiczności pojawi się seryjny zabójca, zwany Rzeźnikiem. Całe show jest tak naprawdę wielką obławą na tego niezwykle poszukiwanego przestępcę. Dla Coopera ta wieść okazuje się być szczególnie niepokojąca...

Deadpool & Wolverine

Poza premierami na ekranach sieci Helios pojawią się także tytuły, które w ostatnich tygodniach cieszyły się największą popularnością wśród kinomanów. Należy do nich najgorętsza premiera tego lata, czyli „Deadpool & Wolverine”. Osią fabuły jest koncepcja Multiwersum, polegająca na istnieniu równoległych rzeczywistości. Organizacja TVA, dbająca o prawidłowy przebieg licznych linii czasu, wciąga do nowej misji Deadpoola, który zdążył już przyzwyczaić się do normalnego życia. Dołącza do niego niechętny Wolverine. Postacie łączą siły, aby stawić czoła wspólnemu wrogowi...

W głowie się nie mieści 2

W repertuarze niezmiennie gości też „W głowie się nie mieści 2” ze studia Disney i Pixar. Produkcja cieszy się niezwykle pozytywnymi opiniami ze strony publiczności. Bohaterką kontynuacji pozostaje Riley, lecz dziewczynka dorasta i obecnie ma już 13 lat. Po udanym meczu hokeja trenerka zaprasza ją na obóz treningowy, gdzie ma okazję poznać swoją idolkę. Niestety spotykają ją tam również przykrości, gdyż członkinie nowej drużyny są do niej uprzedzone. Nastoletni wiek oznacza pojawienie się nowych Emocji, a także kolejnych kłopotów. W głowie młodej postaci coraz śmielej poczynają sobie Niepokój, Zawiść, Znudzenie i Wstyd, które wchodzą w konflikty z pozostałymi Emocjami...

Zak i Wowo: Tropiciele magii

Propozycją dla widzów w każdym wieku jest również animacja „Zak i Wowo: Tropiciele magii”. Film ukazuje baśniową krainę, zamieszkałą przez fantastyczne zwierzęta i dzikie potwory. Trzynastoletni Zak bada zaginięcie swojego brata bliźniaka, Kyle’a, który zniknął w tajemniczych okolicznościach. Aby go odnaleźć, chłopiec wyrusza w niebezpieczną podróż razem z babcią NaiNai, wojowniczką Indianą oraz Wowo – kiedyś wysokim na trzy metry olbrzymem, teraz zamienionym w uroczego futrzaka. Okazuje się, że kluczem do odnalezienia Kyle’a może być zaczarowany kamień...

Kino Konesera

Helios proponuje swoim widzom cykl Kino Konesera, przybliżający mniej komercyjne, festiwalowe tytuły. 5 sierpnia w wybranych kinach zostanie wyświetlony nietypowy thriller „Love Lies Bleeding”, w którym występują między innymi Kristen Stewart i Ed Harris. W niewielkim amerykańskim miasteczku managerka siłowni, Lou, nawiązuje relację z ambitną kulturystką. Ich uczucie wywołuje negatywną reakcję ze strony lokalnego światka przestępczego, na czele którego stoi ojciec Lou...

Kultura Dostępna

Co czwartek w kinach Helios odbywają się także seanse z cyklu Kultura Dostępna, mające na celu ukazywanie polskiej kinematografii w przystępnej cenie biletu. 1 sierpnia na wielkich ekranach pojawi się poruszający obraz „Kobieta z...” w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Aniela Wesoły prowadzi zwyczajne życie, które kręci się wokół rodziny i pracy. Nie może jednak być w pełni sobą, gdyż czuje się uwięziona w męskim ciele...

