Rusza akcja "Grawer - oznakuj swoją własność"

Sosnowieccy policjanci rozpoczynają wielką akcję znakowania wartościowych przedmiotów. To odpowiedź na rosnącą liczbę kradzieży rowerów, hulajnóg, elektronarzędzi i innych wartościowych sprzętów. Każdy mieszkaniec Sosnowca będzie mógł zabezpieczyć swoją własność. Akcja prowadzona jest wspólnie z Urzędem Miasta w Sosnowcu.

Na terenie naszego miasta systematycznie rośnie liczba ścieżek rowerowych, a co za tym idzie liczba cyklistów i miłośników urządzeń wspomagających szybkie przemieszczanie się takich jak rowery, hulajnogi, deskorolki i inne pojazdy- w tym elektryczne. Statystycznie co trzeci Polak posiada własny rower, stanowiący doskonałą alternatywę dla środków komunikacji, w szczególności w zatłoczonych miastach. Niestety- wraz ze wzrostem popularności wspomnianych wyżej urządzeń, rośnie też zjawisko ich kradzieży. Przestępcy włamują się najczęściej do piwnic, garaży, pomieszczeń gospodarczych, skąd dochodzi do zaboru mienia. Szczególnym zainteresowaniem włamywaczy cieszą się niestety również: elektronarzędzia (w tym piły), podkaszarki, kosy elektryczne/spalinowe, drabiny aluminiowe, urządzenia AGD itp.

Problem z ustaleniem właściciela skradzionych przedmiotów

Policjanci walczą z tym procederem i wiele zrabowanych przedmiotów zostaje odzyskanych, często jednak, podczas likwidacji złodziejskich dziupli, śledczy napotykają trudności w ustaleniu prawowitych właścicieli odzyskiwanych przedmiotów. Z kolei osoby zgłaszające policjantom kradzież np. roweru czy elektronarzędzi, są w stanie podać najczęściej jedynie jego markę, kolor i wartość. Trudno od nich również uzyskać dokumentację dotyczącą skradzionego przedmiotu, a tym samym ustalić jego numer identyfikacyjny, umożliwiający zarejestrowanie utraconego przedmiotu w policyjnym systemie.

Wychodząc naprzeciw tym problemom, Komenda Miejska Policji w Sosnowcu organizuje bezpłatne znakowanie przedmiotów mających wartość dla ich właścicieli. Akcja polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem typu „engrawer” unikalnego oznakowania składającego się z liter i cyfr oraz rejestracji tego znaku w stworzonej na te potrzeby bazie danych Policji. Każdy oznakowany przedmiot zostanie opatrzony w widocznym miejscu nalepką samoprzylepną, informującą o dokonaniu oznakowania. Mikroudarowa technologia „endograwera” pozwala na wykonanie precyzyjnego oznakowania, a ponadto powoduje zmiany w strukturze materiału wykrywane nawet po powierzchniowym zatarciu znaków. Samoprzylepna naklejka ma pełnić również rolę prewencyjną- może odstraszyć sprawce kradzieży ( będzie świadom, że dużo trudniej będzie sprzedać taki łup), może także zniechęcić potencjalnego nabywcę zrabowanego mienia.

Właściciel przedmiotu otrzymuje pełną informację o przeprowadzanej akcji, po wyrażeniu zgody na przystąpienie do niej zapoznaje się z regulaminem i wypełnia stosowne oświadczenie, umożliwiające przystąpienia do Policyjnej Akcji „Grawer-oznakuj swoją własność”.

Wymogi konieczne do przeprowadzenia znakowania:

Do bezpłatnej akcji mogą przystąpić tylko mieszkańcy miasta Sosnowca,

Dokument tożsamości właściciela (osoba pełnoletnia, niepełnoletni może przystąpić do akcji tylko w obecności opiekuna prawnego),

Dowód zakupu – paragon lub faktura, umowa kupna-sprzedaży, (według oświadczenia właściciela),

Znakowany rower musi być sprawny i powinien być wyposażony w: Z przodu – w jedno światło barwy białej lud żółtej selektywnej; Z tyłu – w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające; Co najmniej jeden sprawnie działający hamulec; W dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Znakowany przedmiot musi przedstawiać wartość powyżej 100 złotych ( to funkcjonariusz Policji decyduje, czy dany przedmiot może podlegać znakowaniu).

Funkcjonariusz wraz z właścicielem wspólnie ustala miejsce znakowania ( nie dotyczy planowych akcji znakowania zgodnie z harmonogramem).

Każdy właściciel oznakowanego roweru otrzyma Dokument przystąpienia do Akcji.

Należy pamiętać o tym, że nie dopuszcza się ponownego znakowania elementów oraz przerabiania naniesionych wcześniej numerów.

Uzupełnianie brakującego oznakowania, np. w przypadku wymiany elementów powinno być wykonane tą samą technologią również przez policjanta prowadzącego znakowania.

Znakowanie rowerów rusza od piątku 20.08.2021 roku w godzinach 14.00-18.00 na placu przed kasami przy Stadionie Ludowym przy ulicy Kresowej. Informacja o harmonogramie znakowania rowerów zostanie umieszczona na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Istnieje również możliwość oznakowania sprzętu w innym terminie, jeśli zostanie on wcześniej uzgodniony z policjantami Wydziału Prewencji – w tej sprawie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numer 47 852 12 60.