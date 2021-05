Pan Darek pojedzie rowerem przez Europę przez rok! Zbiera pieniądze dla chorej dziewczynki

Pan Dariusz szukał najbardziej potrzebującej osoby, dla której podczas podróży będzie zbierał pieniądze. Z pośród 20 zgłoszeń wybrał tę jedną.

Lilianka, to trzyletnia dziewczynka, która zmaga się z poważną choroba jaką jest zespół TAR. Choroba ta charakteryzuje się małopłytkowością krwi, obustronnym brakiem kości promieniowych w rączkach. Dziewczynka jest już po kilku operacjach. Potrzebna jest kolejna, na którą właśnie zbierane są pieniądze.

Gdy zobaczyłam wiadomość, że właśnie chcą się skontaktować i proszą o numer telefonu, żebyśmy zadzwonili miałam takie przeczucie, że chyba właśnie nas wybierają, ale to nie było jeszcze tak pewne, bo zawsze mogła być odpowiedź odmowna, ale jak zadzwoniłam i pan Dariusz przekazał informację, że właśnie wybiera Liliankę to są takie emocje, naprawdę to jest coś takiego,takie po prostu zastrzyk emocji, taki strzał właśnie, że jest szansa na to, że te pieniążki po prostu uzbieramy na tą operację - mówi Ewelina Macura, mama Lilianki.