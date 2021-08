Konkurs literacki „Fantastyczne opowiadanie”

Powiedzieć, że konkursy polegające na pisaniu opowiadań są popularne, to jak nic nie powiedzieć. Istnieje jednak powód, dla którego są tak popularnym elementem programów wszelkiego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Nie tylko rozwijają wyobraźnię i umiejętności pisarskie, co jest cenne samo w sobie, ale też pozwalają niemal każdemu na wypróbowanie własnych sił w twórczej pracy. Nie inaczej jest w przypadku konkursu Zagłębiowskiej Mediateki „Fantastyczne opowiadanie”. Żeby było ciekawiej Organizator wprowadził niewielkie - dodatkowe wyzwanie: przesłana praca musi nawiązywać do minimum jednego z wymienionych tematów/motywów. Są nimi: Miasto Sosnowiec, kultura słowiańska, twórczość Stanisława Lema. Data rozpoczęcia konkursu: 4.08.2021. Data zakończenia: 11.09.2021. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i życzymy udanej zabawy!

Regulamin konkursu literackiego „Fantastyczne opowiadanie”, organizowanego w ramach projektu Zagłębiowskiej Mediateki „Fantastyka2021”

Tytuł: "Fantastyczne opowiadanie"

Forma pracy: Krótka forma literacka – proza, Czcionka: Times New Roman 12. Interlinia: 1,5. Objętość: max. 4 strony A4 (nie licząc strony tytułowej). Format zapisu: odt, doc, docx, rtf

Dodatkowe informacje: Opowiadanie musi zawierać nawiązania minimum do jednego z niżej wymienionych elementów/motywów:

Miasto Sosnowiec

Kultura słowiańska

Twórczość Stanisława Lema

Warunki uczestnictwa:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych z całej Polski. Organizatorem konkursu jest Zagłębiowska Mediateka - Dział Multimediów dla Dorosłych, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec. Konkurs odbywa się w ramach akcji „Fantastyka2021” dofinansowanej ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu operacyjnego „Partnerstwo dla Książki”. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny. Konkurs rozpoczyna się 04.08.2021 r., a kończy 11.09.2021 r.

Cele konkursu:

Rozbudzanie zainteresowania literaturą fantasy i science-fiction. Promowanie nowych i nieznanych talentów. Pobudzenie kreatywności.

Zasady konkursu:

Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną pracę, która nie była wcześniej publikowana i nagradzana. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niespełniających wymagań formalnych. Prace konkursowe należy przesłać do 11.09.2021 r. na adres e-mail: multimedia.dorosli@biblioteka.sosnowiec.pl w tytule maila wpisując "Fantastyka2021". Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę zgłoszeniową. Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu: www.biblioteka.sosnowiec.pl Karta zgłoszeniowa osoby pełnoletniej POBIERZ Karta zgłoszeniowa osoby niepełnoletniej POBIERZ

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, i III miejsca. Jest to odpowiednio 200, 150, oraz 100 złotych. Nagrody zostaną przekazane przelewem bankowym na wskazane przez uczestnika konto. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Jury oceniać będzie: zgodność z tematem, oryginalność, poprawność językową, ogólne wrażenia artystyczne. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie organizatora: www.biblioteka.sosnowiec.pl oraz na Facebooku Organizatora. Z nagrodzonych i wyróżnionych prac zostanie stworzony darmowy e-book do pobrania ze strony Organizatora.

Postanowienia końcowe: