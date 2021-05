Jeszcze tylko trzy dni trwa konkurs Sosnowieckich Wodociągów. Do wygrania Fiat 500

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu przeszło rebranding kilka lat temu i zmieniło nazwę na Sosnowieckie Wodociągi. Firma zyskała nowe logo, a teraz zamierza wprowadzić maskotkę.

Pluszowy ambasador przedsiębiorstwa zostanie zaprojektowany przez małych sosnowiczan, a twórca najlepszego projektu zostanie nagrodzony Fiatem 500 - nie chodzi jednak o samochód, ale o elektryczną hulajnogę!

Jeśli chodzi o ekologię to dzieci są doskonałymi nauczycielami, często to właśnie najmłodsi uczą nas dorosłych jak oszczędzać wodę czy poprawnie segregować śmieci. Dlatego właśnie do najmłodszych adresujemy nasz konkurs "Złap pisaka, zaprojektuj pluszaka - tłumaczy Paweł Kopczyński, prezes Sosnowieckich Wodociągów.