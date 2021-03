Rozstrzygnięto konkurs Młody mistrz fryzjerstwa. Znamy laureatów!

16 marca 2021 o godzinie 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Młody mistrz fryzjerstwa", który ze względu na sytuację pandemiczną przyjął formę online.

Tematem tegorocznego konkursu były „Rytmy Afrykańskie" W konkursie uczestniczyło 35 uczniów z 16 szkół fryzjerskich z całego kraju. Młodzi adepci sztuki fryzjerskiej nadesłali swoje prace w formie filmików i zdjęć, które były oceniane przez jury w składzie: Małgorzata Łaszewska: Fale Loki Koki, Paweł Nabrdalik - właściciel Akademii Fryzjerskiej Nabrdalik oraz Anna Bogdał - właścicielka salonu i akademii szkoleniowej w Tarnowskich Górach. Jury konkursowe oceniało wykonane zadania według następujących kryteriów: precyzyjność, efektowność, staranność przygotowanej fryzury, zamysł kompozycyjny. Po burzliwych obradach wyłoniło zwycięzców:

Wyróżnienie powędrowało w ręce Joanny Kmiecik z Zespołu Szkół Odzieżowych i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie.

Zaszczytną nagrodę Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Grota-Roweckiego 64 otrzymała Emilia Polińska, uczennica Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe w postaci profesjonalnych przyborów fryzjerskich wysokiej jakości, jak zestawy szczotek, grzebieni, nożyczek, suszarki, lokówki i inne. Głównym sponsorem nagród jest firma Fale Loki Koki.

Wyróżnienia ufundowane przez Annę Bogdał, członka jury otrzymali: Martyna Gonera, Anna Kmieciak, Wiktoria Kloc, Maria Kotowska, Olga Statkiewicz, Maja Morkisz, Emilia Polińska, Emilia Kapias, Martyna Machalica, Agata Szarek, Nicola Krusiec, Weronika Myszor. Wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe w postaci voucherów na profesjonalne szkolenia fryzjerskie oraz z zakresu stylizacji fryzur.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, którzy podjęli wyzwanie konkursowe w tak nietypowym czasie i tak nietypowej formie. Zapraszamy już za rok.

Konkurs jest organizowany co roku przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Grota Roweckiego 64 w Sosnowcu. Zakwalifikowanie się do konkursu jest dużym wyzwaniem dla uczestnika. Uzyskanie nagrody lub wyróżnienia jest niezwykle cenione w branży fryzjerskiej i premiowane przez pracodawców. Konkurs jest pewnego rodzaju początkiem profesjonalnej kariery uczniów.

- W dniu 10.03.2021 odbył się 6 Ogólnopolski konkurs fryzjerski Młody mistrz fryzjerstwa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu w którym udział wzięło 35 uczniów z różnych szkół z Polski. Temat konkursu Afrykański Rytm nie należał do łatwych lecz młodzież ze szkół świetnie się przygotowała. Mino zdalnej szkoły poziom bardzo wysoki dlatego obrady przebiegały burzliwie nie było łatwo wybrać zwycięzcę ale się udało wygrała Ksenia Dałek z Zespołu Szkół w Bielsku Białej. Musimy również podziękować nauczycielom że podczas ograniczonych możliwości tak świetnie przygotowali uczniów do konkursu co było lada wyzwaniem - mówi Paweł Nabrdalik Przewodniczący Jury Konkursowego.