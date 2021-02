„Zainspiruj się wiosną” – konkurs z nagrodami MBP w Sosnowcu

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na wiosenną dekorację, przeznaczonym dla osób dorosłych. Do konkursu zgłaszać można stroiki, kompozycje florystyczne, dekoracje tekstylne, przestrzenne ozdoby stołu – a wszystko to w klimacie nadchodzącej i niecierpliwie wyczekiwanej wiosny! Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem – karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl

„Zainspiruj się wiosną” - Regulamin konkursu plastycznego na wiosenną dekorację

Technika wykonania pracy: dowolna

Forma pracy: np. stroik, kompozycja florystyczna, makrama, przestrzenna ozdoba, dekoracja tekstylna itp. Praca powinna być w rozmiarze umożliwiającym dostarczenie jej do siedziby organizatora.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami konkursu pt. „Zainspiruj się wiosną” mogą być osoby pełnoletnie, z województwa śląskiego. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec. Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2021 r., a kończy 26 marca 2021 r. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Zasady konkursu:

Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej wystawiane i nagradzane. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu wiosennej ozdoby, przy użyciu dowolnej techniki plastycznej (np. stroik, kompozycja florystyczna, makrama, przestrzenna ozdoba, dekoracja tekstylna itp.). Prace można: przesłać pocztą na adres: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem „Zainspiruj się wiosną”, do dnia 26 marca 2021 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego); dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11, Dział Instruktażu i Promocji, poziom II), w godzinach jej otwarcia. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę zgłoszenia. Karta zgłoszenia dostępna jest do pobrania na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl Kartę zgłoszenia można również wydrukować i wypełnić w Zagłębiowskiej Mediatece oraz każdej filii MBP w Sosnowcu.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. Przyznana zostanie jedna nagroda główna. Jury zastrzega sobie prawo przyznania nagród dodatkowych. Jury oceniać będzie: pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, estetykę pracy. Nagrody w konkursie będą rzeczowe. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 30 marca 2021 na stronie www Organizatora. Nagrody będzie można odebrać w siedzibie Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna, 11) w godzinach jej otwarcia.

Postanowienia końcowe: