Rozpoczęły się szczepienia dla sosnowieckich policjantów!

26 marca na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego, w punkcie szczepień zorganizowanym przy szpitalu tymczasowym, pierwszą dawkę szczepionki przeciwko Covid-19 przyjęli pierwsi sosnowieccy policjanci. Mundurowi, realizując codziennie swoje zadania, aż nadto dobrze mieli okazję zaobserwować jak groźna to choroba. Dlatego chętnych na to, by poddać się szczepieniu, nie brakuje.

Od początku epidemii sosnowieccy policjanci każdego dnia realizują zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19. Czuwanie nad przestrzeganiem obostrzeń, kontrola i wsparcie mieszkańców miasta przebywających na kwarantannie i w izolacji dają niestety aż nadto okazji, by zaobserwować jak poważny przebieg może mieć ta choroba. Dlatego kiedy tylko pojawiła się możliwość, wielu policjantów zdeklarowało chęć poddania się szczepieniu przeciwko Covid-19. Po zdeklarowaniu chęci trzeba było trochę poczekać, ale dzisiaj właśnie pierwsi sosnowieccy policjanci mieli szanse się zaszczepić. Na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, w zorganizowanym tam punkcie szczepień, przyjęli pierwszą dawkę szczepionki. Przyjęcie kolejnej przewidziano na czerwiec. W kolejnych dniach kolejni sosnowieccy policjanci będą mieli szansę przyjąć preparat, który ustrzeże ich przed konsekwencjami ewentualnego kontaktu z wirusem.