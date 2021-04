Policjanci służą pomocą!

Sosnowieccy policjanci każdego dnia docierają do setek osób przebywających na kwarantannie i w izolacji. W takcie kontaktów z dotkniętymi epidemią mieszkańcami zdarza się im podejmować na bieżąco interwencje. Na przykład kiedy decydują, że do kogoś należy natychmiast wezwać pomoc medyczną, czy załatwić całkiem przyziemne, lecz ważne dla tej osoby sprawy.

Kilka dni temu pisaliśmy o policjantach, którzy podczas jednej z interwencji siłowo sforsowali drzwi, by udzielić pomocy chorej na Covid-19, wycieńczonej kobiecie. 80-latka od kilku dni nie miała już siły podnieść się z łóżka, ani też przywołać pomocy. Kobieta trafiła do szpitala, a jej stan obecnie lekarze określają jako stabilny.

Wielokroć zdarza się też, że mieszkańcy zamieszczają wpisy i komentarze z podziękowaniami w internecie, za załatwienie różnych ważnych dla nich spraw. Do komendantów komisariatów dzwonią ludzie pragnący podziękować za wsparcie i pomoc podczas izolacji, czy kwarantanny.

Tak było również, kiedy do komisariatu V zadzwoniła kobieta, pragnąca podziękować za szybko udzieloną pomoc w pilnej sprawie. Cała rodzina przebywająca w izolacji nie miała nikogo, kto zająłby się wykupem leków dla wszystkich jej członków. Szczególnie zakup jednego był pilny. Członek rodziny potrzebował natychmiast wziewnych leków, bez których stan jego zdrowia mógłby ulec nagłemu pogorszeniu.

Poprosiła o pomoc policjantów

Jeden z nich zaoferował, że wobec tak pilnej sprawy on sam zaraz zrealizuje e-recepty, płacąc za nie ze swoich pieniędzy kilkaset złotych, a chorzy zwrócą mu wszystko później. Tak też się stało, a wdzięczna za to rodzina zdecydowała się zadzwonić z podziękowaniami do przełożonego mundurowego. Komendant był mile zaskoczony gorącymi podziękowaniami, jakie usłyszał od bardzo wzruszonej mieszkanki miasta, ponieważ policjanci każdego dnia, docierając do setek osób, które muszą pozostać w swoich domach, załatwiają dziesiątki podobnych spraw.

Chcielibyśmy, by wszyscy wiedzieli, że w tym trudnym czasie na pomoc policjantów można zawsze liczyć. Jeśli nie będziemy mieli możliwości udzielić jej sami, to przekażemy sprawę do właściwych instytucji.