Specjalna infolinia dla rodzin pacjentów w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim

Uproszczony sposób informowania rodzin i bliskich o stanie zdrowia pacjentów

W Sosnowieckim Szpitalu Miejskim funkcjonuje uproszczony sposób informowania rodzin i bliskich o stanie zdrowia pacjentów. Każda hospitalizowana osoba otrzymuje indywidualny kod PIN, na podstawie którego jest możliwa weryfikacja osoby dzwoniącej i szybkie udzielenie niezbędnych informacji. Procedura jest szczególnie istotna w przypadku pacjentów nieprzytomnych lub niezdolnych do zrozumienia informacji medycznych, którzy sami nie mogą skontaktować się ze swoją rodziną.

Chcąc dodatkowo usprawnić kontakt z bliskimi pacjentów, Sosnowiecki Szpital Miejski zdecydował się na uruchomienie dodatkowej, specjalnej infolinii. Dedykowany numer telefonu: (32) 41 30 643 czynny będzie codziennie, w godzinach od 9:00 do 13:00. Punkt obsługiwany jest przez pielęgniarki, które mogą udzielać informacji w zakresie wykonywanej przez siebie funkcji, po wcześniejszej konsultacji z odpowiednim Oddziałem. Jak mówi Prezes Szpitala Aneta Kawka - to dodatkowe rozwiązanie ma ułatwić przepływ informacji i zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i komfortu, zarówno pacjentów jak i ich bliskich. Członek rodziny lub osoba bliska, podając indywidualny kod PIN pacjenta, może skontaktować się z lekarzem i uzyskać informacje o stanie zdrowia członka swojej rodziny.

Sosnowiecki Szpital Miejski postanowił jednak wprowadzić dodatkowe rozwiązanie organizacyjne i jeszcze bardziej ułatwić uzyskanie podstawowych informacji. Teraz, telefonicznej informacji codziennie udzielać będzie także personel pielęgniarski, który przekazywać będzie wiadomości z zakresu opieki pielęgniarskiej. W tym celu uruchomiona została specjalna, dedykowana infolinia dla bliskich.

- Działalność szpitala w czasie pandemii wymaga wprowadzania dedykowanych rozwiązań organizacyjnych w trosce o pacjentów, jak i ich bliskich. Nasz szpital stale monitoruje potrzeby w tym zakresie i wprowadza kolejną zmianę, w jeszcze większym stopniu ułatwiając kontakt członków rodziny z personelem medycznym. Dzięki temu, że podstawowych informacji na temat stanu zdrowia pacjenta będzie mógł teraz udzielać zespół pielęgniarki - zwiększamy liczbę osób upoważnionych do przekazywania wiadomości o chorych. Dotychczas byli to tylko lekarze. Wiedza na temat stanu zdrowia hospitalizowanych jest bardzo ważna zarówno dla rodziny, która jest pełna obaw, jak i samych pacjentów. Sprzyja to poprawie komfortu psychicznego i prowadzonej terapii – mówi Aneta Kawka, Prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

Rodzina pacjenta nadal może kontaktować się także bezpośrednio z Oddziałem i z lekarzem specjalistą, aby uzyskać szczegółowe informacje o stanie chorego. Wprowadzone obecnie rozwiązanie jest odpowiedzią na duże potrzeby informacyjne rodzin pacjentów oraz ograniczoną dostępność samych lekarzy skoncentrowanych na pracy w oddziałach.



Jak uzyskać informacje?

Każdego dnia, w godzinach od 09:00 do 13:00 rodziny mogą telefonicznie kontaktować się z punktem informacyjnym pod specjalnym numerem telefonu: (32) 41 30 643. Po podaniu przez dzwoniącego indywidualnego kodu PIN pacjenta i weryfikacji pielęgniarka będzie mogła udzielić podstawowych informacji o stanie zdrowia Pacjenta w zakresie pielęgniarskim, po konsultacji z odpowiednim Oddziałem. W przypadkach najciężej chorych lekarz prowadzący lub kierownik Oddziału osobiście skontaktuje się z bliskimi osoby hospitalizowanej, aby udzielić bardziej szczegółowych informacji.



Jak działa Kod PIN Pacjenta?

Zasady przyznawania kodu PIN pacjenta nie zmieniły się. Tak jak było do tej pory, przy przyjęciu do szpitala, pacjent może wskazać osoby upoważnione, którym szpital może przekazać informacje i dane o stanie jego zdrowia. Następnie, personel medyczny udostępnia pacjentowi jego indywidualny numer PIN, pod którym został wpisany do księgi głównej szpitala. W przypadku pacjentów nieprzytomnych lub niezdolnych do zrozumienia informacji, którzy nie mogli wskazać osoby upoważnionej do uzyskania informacji, przeprowadza się wywiad z osobą dzwoniącą. Telefonujący powinien podać swoje dane oraz dane pacjenta i odpowiedzieć pozytywnie na 2 z 4 pytań kontrolnych zadawanych przez pracownika szpitala.