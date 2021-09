Rodzinny festyn plenerowy "W obozie wikingów"

Rodzinny festyn i obóz wikingów mogą na pierwszy rzut oka do siebie nie pasować. Jednakże uczestnicy organizowanego w ramach projektu FANTASTYKA2021 wydarzenia, szybko przekonają się, iż nie wszyscy wikingowie wybierali się na wyprawy łupieżcze i nie wszyscy trudnili się wojaczką. Zatem jeżeli interesuje Was, jak żyli ludzie w krainach, z których na swoje pełne przygód eskapady wyruszali wikingowie - ten festyn będzie dla Was idealną weekendową rozrywką. Zagłębiowska Mediateka w Sosnowcu zaprasza serdecznie w sobotę 18 września 2021 w godz. 11.00-17.00 do Ogrodu z tyłu budynku przy ul. Kościelnej 11. Wstęp wolny.

Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Utgard” nie tylko opowie, ale i pokaże, jak to z tymi wikingami było i jakie popularne mity pokazywane w filmach, bajkach i serialach są zwyczajnie wyssanymi z palca bredniami. W jeden wrześniowy dzień Ogród Zagłębiowskiej Mediateki zamieni się w obóz, w którym znajdzie się miejsce zarówno na tradycyjne rzemiosło, jak i na strzelanie z łuku czy walkę mieczem. Gwarantujemy, że niezależnie od wieku, każdy znajdzie coś dla siebie.

W czasie wydarzenia należy przestrzegać aktualnie obowiązujących norm sanitarnych.

Czym jest Fantastyka2021?

Fantastyka2021 to trwający tydzień projekt Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11 w Sosnowcu), kierowany do miłośników fantastyki i osób, które dopiero chcą wkroczyć w świat magii, niewyjaśnionych zjawisk i tajemnic. W programie m.in.: plenerowy piknik z wikingami, wystawa, spotkanie autorskie, konkurs literacki, seans filmowy, panel dyskusyjny, sesja gier RPG . Wstęp na wszystkie wydarzenia – bezpłatny!

Jakie wydarzenia kulturalne wchodzą w skład tegorocznej – drugiej w historii – edycji Fantastyki?

Będzie można m.in. podejrzeć, jak żyli mieszkańcy północy w czasach wypraw wikingów, posłuchać co ma do powiedzenia Wojciech Orliński na temat życia i twórczości Stanisława Lema, usłyszeć co o kobietach w fantastyce sądzą... kobiety związane z fantastyką, obejrzeć inspirowaną twórczością Stanisława Lema wystawę "Ocean", za pośrednictwem sztuki filmowej przenieść się na krążący nad tajemniczą planetą statek kosmiczny z George’m Clooney’em na pokładzie. To jednak nie wszystko — dla tych, którzy preferują bardziej aktywne uczestnictwo w kulturze, przewidziano kilka godzin w towarzystwie miłośników gier planszowych, pokazową sesję gier RPG oraz konkurs literacki na „Fantastyczne opowiadanie”. Wisienką na torcie będzie specjalna sesja zdjęciowa z wykorzystaniem green screenu, za pomocą której wszyscy chętni będą mogli przenieść się w uwielbiane przez siebie światy wyrwane z kart fantastycznych opowieści polskich i zagranicznych twórców.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z programem oraz do zgłaszania się po wymagane na większości imprez bezpłatne wejściówki – liczba miejsc ograniczona!

UWAGA: Formuła imprez, dopuszczalna liczba uczestników i zasady udziału mogą ulec zmianom, w związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną w Polsce. Po aktualne informacje na temat wydarzeń zapraszamy na stronę internetową www.biblioteka.sosnowiec.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.