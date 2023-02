Puchar Polski przez trzy lata w Sosnowcu!

Turniej finałowy Pucharu Polski kobiet i mężczyzn przez trzy najbliższe lata będzie miał stałego gospodarza. Czołowe zespoły Energa Basket Ligi kobiet i mężczyzn o wyjątkowe trofeum będą rywalizowały w nowej hali sportowej w ArcelorMittal Park w Sosnowcu.

Koszykarskie rozgrywki

Rozgrywki o Puchar Polski to wyjątkowe wydarzenie w koszykarskim kalendarzu. W przypadku Energa Basket Ligi Kobiet to trzy dni wypełnione sportowymi emocjami z udziałem pięciu czołowych zespołów oraz jednej ekipy z 1 Ligi Kobiet. W Energa Basket Lidze z kolei przez cztery dni w jednym miejscu spotyka się osiem drużyn, a kibice mogą zobaczyć siedem niezwykle emocjonujących spotkań (ćwierćfinały, półfinały oraz finał). Do tego dochodzą konkursy: Aerowatch Konkurs Rzutów za 3 Punkty oraz Pekao S.A. Konkurs Wsadów. W ostatnich latach impreza została wzmocniona dodatkowymi wydarzeniami: Superpucharem Polski w koszykówce na wózkach oraz Młodzieżowym Pucharem Polski.

– Turniej o Puchar Polski nazywamy często świętem koszykówki. Przez cztery dni będzie można zobaczyć siedem meczów na najwyższym poziomie! Przez kilka lat budowaliśmy markę i prestiż tego wydarzenia, a teraz wszystkie drużyny Energa Basket Ligi chcą sięgnąć po to trofeum. Cieszymy się, że Puchar Polski trafi teraz do zupełnie nowej lokalizacji, czyli do hali w ArcelorMittal Park w Sosnowcu. Już teraz zapraszamy na ogromne koszykarskie emocje w lutym 2024 roku – powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki.

Przez trzy ostatnie lata męski turniej odbywał się w Lublinie, wcześniej przez cztery w Warszawie. Teraz przyszedł czas na nową stałą lokalizację – Puchar Polski kobiet i mężczyzn od sezonu 2023/2024 przez trzy najbliższe lata będzie odbywał się w nowej hali sportowej w ArcelorMittal Park w Sosnowcu.

Warto podkreślić, że już tegoroczny turniej o Suzuki Puchar Polski Kobiet – od 24 do 26 lutego – zostanie zorganizowany w tym miejscu. O trofeum powalczą gospodynie, MB Zagłębie Sosnowiec oraz PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski, BC Polkowice, VBW Arka Gdynia, Polski Cukier AZS UMCS Lublin i Wisła CanPack Kraków (1 Liga Kobiet).