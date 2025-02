Przed nami wyjątkowy Dzień Kobiet w Teatrze Zagłębia!

Wielkimi krokami zbliża się Dzień Kobiet. To wyjątkowa okazja, aby celebrować piękno, siłę i niezłomność kobiet w naszym życiu. Teatr Zagłębia przygotował niezwykłą propozycję, która z pewnością zachwyci i zainspiruje.

Uczestnicy odbędą podróż do lat 20. i 30. XX wieku

Organizatorzy zapraszają na „Filmofonię. Koncert piosenek filmowych”, który odbędzie się w dniach 8 i 9 marca. To nie tylko koncert, ale prawdziwa uczta kulturalna, która połączy w sobie magię muzyki i sztuki. Wyreżyserowany przez Jacka Jabrzyka, zastępcę dyrektora artystycznego, spektakl zabierze nas w podróż do lat 20. i 30. XX wieku, kiedy to muzyka towarzyszyła filmowi od samego początku.

– Proponujemy rewiową opowieść utkaną z filmowych piosenek. Przeniesiemy się w czasy młodego kina, w czasy kabaretów, tańców, zadymionych kawiarni. W czasy nieskrępowanej zabawy, ale też przeczucia, że historia może nas zaraz zaskoczyć – mówi Agnieszka Kurp, kierowniczka Biur Obsługi Widzów.

W programie znajdą się piosenki znane zarówno z polskich, jak i zagranicznych filmów, takie jak „Santa Lucia”, „Lili Marleen” czy utwory Henryka Warsa. To będzie niesamowita retrospektywna podróż, w której towarzyszyć nam będą współcześni filmowi bohaterowie, grani przez utalentowany zespół aktorski Teatru Zagłębia.

Teatr nie zapomniał również o atrakcjach dla ciała. W kuluarach czekać będą na Was wspaniałe niespodzianki. Salon Urody ESSE Dąbrowa Górnicza, Manufaktura Relaksu i Studio Figura Pogoń podpowiedzą, jak zadbać o siebie, aby poczuć się jak milion dolarów. „Inwestycja w siebie to najlepszy prezent, jaki możemy sobie zafundować. Akceptująca i lubiąca się kobieta to klucz do szczęśliwych relacji i lepszego życia” – podkreśla Aneta Tarka, szefowa Salonu Urody Esse. Tego dnia będzie możliwość skorzystania z atrakcyjnych promocji na wybrane zabiegi w Salonie Urody Esse. Dodatkowo, Studio Figura Pogoń zaprosi na przygodę z metamorfozą sylwetki, oferując nietuzinkową ofertę, która z pewnością dostarczy nowych inspiracji. Z kolei Manufaktura Relaksu będzie kusić różnorodnymi masażami które dopełnią tę specjalną ofertę.

Ze względu na ogromne zainteresowanie, Teatr Zagłębia postanowił przedłużyć Dzień Kobiet o jeden dzień, oferując wszystkie atrakcje zarówno 8, jak i 9 marca.