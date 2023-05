Potrącenie na al. Mireckiego. 26-latka nie zatrzymała się przed przejściem dla pieszych!

Wczoraj wieczorem na przejściu dla pieszych na al. Mireckiego doszło od potrącenia pieszego. Mężczyzna z obrażeniami został zabrany do szpitala.

Potrącenie na przejściu dla pieszych w Sosnowcu

We wtorek 16 maja ok. godziny 20.50 na oznakowanym przejściu dla pieszych na alei Mireckiego w Sosnowcu doszło do potrącenia pieszego. Na miejscu interweniowali policjanci i zespół ratownictwa medycznego. Potrącony 42-letni mężczyzna trafił do szpitala

– Kierująca pojazdem marki Nissan 26-letnia kobieta najechała na znajdującego się na przejściu dla pieszych pieszego, był to 42-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia pan został przewieziony do szpitala – powiedziała mł. asp. Katarzyna Cypel-Dąbrowska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Całe zdarzenie zostało nagrane, a filmik opublikowano w Internecie.

Jak możemy zobaczyć na nagraniu, jeden samochód zatrzymał się przed przejściem i przepuścił pierwszego pieszego, w tym czasie z drugiej strony na przejście dla pieszych wszedł drugi pieszy, a jadący z naprzeciwka samochód nie zatrzymał się i potrącił 42-latka.