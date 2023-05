Kolejny Zagłębiowski Czwartek w Sosnowcu. Zapoznaj się z propozycją biblioteki i muzeum!

Zagłębiowska Mediateka, Instytut Zagłębia Dąbrowskiego oraz Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu zapraszają na kolejny Zagłębiowski Czwartek, który odbędzie się 25 maja 2023 o godz. 17.00.

Zaprasza się do Pałacu Schoena przy ul. Chemicznej 12 w Sosnowcu, na opowieść o pochodzącej z Sosnowca jedynej Polce ze Złotym Globem na koncie, aktorce Belli Darvi.

Bella Darvi, z domu Zigelbaum (ur. 23 października 1928 w Sosnowcu, zm. 11 września 1971 w Monako) – aktorka filmowa żydowskiego pochodzenia. W czasie II wojny światowej była internowana, zwolniona w 1943 roku. Przeniosła się do Monako. Przełomem było spotkanie magnata filmowego Darryla F. Zanucka i jego żony Virginii Fox, którzy spłacili jej hazardowe długi i sprowadzili do Hollywood. To od imion jej mentorów wywodził się jej filmowy pseudonim „Darvi”. Zagrała m.in.: w takich filmach jak Egipcjanin Sinuhe (1954), Piekielna rzeka (1954) i The Racers (1955).

Prelekcję wygłosi dr Magdalena Boczkowska.