Poszukiwany listem gończym zatrzymany w Warszawie

Sosnowieccy kryminalni od początku roku poszukiwali 50-latka, za którym Sąd Rejonowy w Zabrzu wydał list gończy. Mężczyzna ma do odbycia karę pozbawienia wolności. Policjanci wytropili go i zatrzymali w Warszawie.

Sąd Rejonowy w Zabrzu wydał za 50-latkiem list gończy. Mężczyzna powinien odbywać karę pozbawienia wolności. Trop za poszukiwanym najpierw prowadził do Kudowej-Zdroju, a stamtąd kolejno do Warszawy. Kryminalni ustalili, gdzie mężczyzna pracuje. Podczas zatrzymania, do którego doszło w miejscu jego pracy, nie krył zdziwienia. Osadzony w areszcie w Warszawie, zostanie przetransportowany do docelowej jednostki penitencjarnej, w której odbywać będzie zasądzoną mu karę pozbawienia wolności.