Zatrzymano poszukiwanego listem gończym. Ukrywał się w Siemianowicach Śląskich

Poszukiwany 47-latek zatrzymany

Za 47-latkiem wydano list gończy, bowiem powinien odbywać karę 3 miesięcy pozbawienia wolności. Sosnowieccy kryminalni ustalili, gdzie mężczyzna przebywa i zatrzymali go w jednym z mieszkań w Siemianowicach Śląskich. Mężczyzna trafił już do aresztu, skąd zostanie przewieziony do docelowej jednostki penitencjarnej, w której odbywać będzie zasądzoną mu karę więzienia