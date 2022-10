Polskie Inwestycje Strategiczne na start!

Nowa nawierzchnia to tylko jeden z punktów startującej pod koniec października przebudowy ulic Zaruskiego oraz Komorowskiego. Ponad 3 kilometry nowego chodnika, 2 km drogi rowerowej łączącej Zagórze ze Środulą i centrum miasta, trzy ronda oraz bezpieczniejsze przejścia dla pieszych. Tak w telegraficznym skrócie można podsumować całą inwestycję.

Inwestycja będzie dotyczyła ulicy Zaruskiego oraz Komorowskiego wraz z przebudową skrzyżowania z al. Blachnickiego. Pierwsze prace będą koncentrowały się wokół sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz teletechnicznej.

Ulica Zaruskiego

– Przebudowa dotyczy niemal całej ulicy. W ogromnej mierze poprawi się bezpieczeństwo pieszych, skorzystają także działkowcy. Od ronda WOŚP (skrzyżowanie ul. Kombajnistów, Małe Zagórze oraz Zaruskiego) w kierunku Zagórza po lewej stronie zostanie wybudowany nowy chodnik oraz droga rowerowa, której w tej chwili brakuje. To pozwoli na połączenie Zagórza oraz Środuli nowym połączeniem rowerowym – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Aby maksymalnie ograniczyć wycinkę drzew, droga rowerowa często będzie odchodziła od chodnika. Około 200 metrów nad rondem WOŚP po prawej stronie zostanie wybudowany chodnik, który pozwoli bezpiecznie działkowcom dostać się do swoich ogródków. Co ważne, również z myślą o użytkownikach Rodzinnych Ogródków Działkowych powstanie droga wewnętrzna wraz z ok. 50 miejscami postojowymi. Tym samym klepisko, które w tej chwili tam jest, zostanie zastąpione chodnikiem oraz miejscami postojowymi. Ostatnim akcentem dla tej części inwestycji będzie wybudowanie jednego z dojazdów do Zagłębiowskiego Parku Sportowego (ZPS).

– Pierwsze z nowych rond powstanie zaraz za kamienicą pod adresem Zaruskiego 1, co zapewni łatwiejsze włączenie się do ruchu mieszkańców budynku oraz zapewni obsługę kolejnej części Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Kolejne rondo zostanie wybudowane w miejscu obecnego skrzyżowania ulicy Zaruskiego oraz Komorowskiego, co również poprawi komunikację oraz dojazd do istniejącego oraz nowego osiedla przy ul. Komorowskiego. Warto dodać, że pomiędzy rondami powstaną jeszcze drogi prowadzące do parkingu przy ZPS-ie oraz dojazdy do istniejących garaży – wyjaśnia Dariusz Pieczka z Sosnowieckich Inwestycji.

Na 1200-metrowym odcinku ul. Zaruskiego zostanie wybudowanych sześć nowych przejść dla pieszych wraz z doświetleniem i azylami. Ostatnim akcentem prac będzie nasadzenie blisko 80 drzew z gatunku grab pospolity, które będą stanowiły zieleń izolacyjną.

Ulica Gen. Bora-Komorowskiego

Ogromne zmiany dotyczą również ulicy Komorowskiego, która będzie się rozpoczynać i kończyć rondem. Po obu stronach ulicy zostaną wybudowane nowe chodniki. Projekt uwzględnia również budowę drogi rowerowej na całym odcinku, czyli powstanie łącznik pomiędzy ulicami Zaruskiego oraz al. Blachnickiego. Mało tego, od skrzyżowania z ulicą Kisielewskiego rowerzyści będą mieli do wykorzystania drogę po obu stronach ul. Komorowskiego, do skrzyżowania z aleją Blachnickiego. Przybędzie również ok. 50 miejsc postojowych. Zwiększy się też liczba przejść dla pieszych. Zamiast dwóch będzie ich pięć, każde z azylem oraz doświetleniem. Tu także powstaną dojazdy do ZPS.

Rondo turbinowe

Ostatnie ze wspomnianych rond zostanie wybudowane na skrzyżowaniu ul. Komorowskiego oraz al. Blachnickiego, zastępując tym samym funkcjonującą w tym miejscu sygnalizację świetlną. Będzie to rondo turbinowe, czyli zaprojektowane w taki sposób, że potoki ruchu pasa wewnętrznego i zewnętrznego nie przecinały się.

Wykonawcą wartej 35,5 mln zł inwestycji dofinansowanej z funduszu Polskich Inwestycji Strategicznych jest firma Silesia Invest. Zakończenie prac planowane jest na kwiecień 2024 roku.