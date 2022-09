Pierwsi w regionie, drudzy w Polsce. Historyczna inwestycja w Sosnowcu

Za 18 miesięcy w Sosnowcu powstanie nowa siedziba Rejonowego Pogotowia Ratunkowego. Będzie to druga największa inwestycja, jeśli chodzi o pogotowie ratunkowe w historii Polski.

Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu obsługuje obszar zamieszkały przez ok. 700 tys. mieszkańców. Nie tylko Sosnowca, ale również Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, powiatu będzińskiego, zawierciańskiego aż po Szczekociny i Sławków. RPR zatrudnia z kolei 400 osób, w tym ok. 250 ratowników medycznych.

W ubiegłym roku karetki wyjeżdżały aż 67 tysięcy razy, o 11 tysięcy więcej niż w 2020

– W Sosnowcu powstanie jedna z najnowocześniejszych baz Rejonowego Pogotowia Ratunkowego. Proszę zwrócić uwagę, że rozmowy potrafią doprowadzić do tak dobrej współpracy. Potrafiliśmy się szybko porozumieć, bo zdrowie i życie naszych mieszkańców jest najważniejsze. Dziękuję Panu Marszałkowi, dziękuję dyrektorowi Pogotowia – cieszy się Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Obecnie pogotowie stacjonuje w ścisłym centrum miasta, w budynku dawnego szpitala przy ulicy 3 Maja 33

Przekazany przez miasto teren o powierzchni 0,6 ha znajduje się przy ulicy Janowskiego. To właśnie w tym rejonie znajdują się nowe siedziby sosnowieckiej Policji, a także Prokuratury Rejonowej Północ oraz Południe. A to nie koniec. Powstaną tam także siedziby Straży Granicznej oraz Sądu Rejonowego. – To dla nas wielka chwila i wielkie przedsięwzięcie. Będziemy mogli pracować w zupełnie innych, nieporównywalnych warunkach. To druga inwestycja, o najwyższej wartości, jeśli chodzi o pogotowie ratunkowe w historii naszego kraju – mówił Klaudiusz Nadolny, dyrektor Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Budowa nowej siedziby pogotowia będzie kosztowała 25 mln zł. Wsparcie w kwocie 20 mln zł zapewni Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, pozostałe fundusze (5 mln zł) to środki własne Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu. Ratownicy w nowej siedzibie zaczną prace za 18 miesięcy.