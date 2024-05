Polscy koszykarze wracają do Areny Sosnowiec! Wystąpią na meczu z Filipinami / fot. Freepik

W sobotę 29 czerwca o godz. 18:00 kadra zagra z Filipinami, czyli jednym ze współgospodarzy ostatnich mistrzostw świata. Koszykówka w tym kraju w ostatnich latach rozwija się niezwykle dynamicznie, przyciągając do hal mnóstwo kibiców. Na ostatnim mundialu ten zespół reprezentował m. in. zawodnik Utah Jazz Jordan Clarkson. Filipińczycy również przygotowują się do kwalifikacji olimpijskich. Przyjdź i kibicuj Biało-Czerwonym!

Walka o Igrzyska Olimpijskie

Koszykarska reprezentacja Polski powalczy o Igrzyska Olimpijskie w Paryżu! W ramach przygotowań do turnieju kwalifikacyjnego rozegra dwa mecze towarzyskie w Polsce. Kadra 28 czerwca w hali Spodek w Katowicach podejmie Nową Zelandię, natomiast dzień później w Arenie Sosnowiec w ArcelorMittal Park zagra z Filipinami.

Przed zespołem trenera Igora Milicicia niezwykle intensywne lato! Już w lipcu Biało-Czerwoni w turnieju kwalifikacyjnym w Walencji powalczą o udział w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Wcześniej rozegrają jednak serię meczów towarzyskich. Dwa z nich zostaną rozegrane w Polsce!