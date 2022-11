Policja poszukuje zaginionego 46-letniego Piotra Wojcieszaka!

Zespół Poszukiwań Wydziału Kryminalnego KMP Sosnowiec prowadzi czynności poszukiwawcze za głoszonym jako osoba zaginiona w dniu 16.11.2022 roku na terenie Holandii 46-letnim Piotrem Wojcieszakiem.

Rysopis

wiek z wyglądu 50 lat, szczupła sylwetka, oczy brązowe,włosy lekko kręcone czarno – siwe, nos długi, uszy przylegające, nos duży, prosty, oczy głęboko osadzone wąskie rozstawienie , twarz pociągła,

Stwierdzony ubiór w momencie zaginięcia:

najprawdopodobniej niebieskie jeansy, niebieskie buty Nike, zielona kurtka z czarnym, poziomym pasem nike, zielony plecak Nike, pomarańczowa, wełniana czapka,

Cechy charakterystyczne / znaki szczególne: brak

Z informacji uzyskanych podczas zgłoszenia zaginięcia wynika, że Piotr Wojcieszak w dniu 2.11.2022 roku wyjechał do Holandii w celu podjęcia zatrudnienia, które znalazł w biurze pośrednictwa pracy. Dotarł na miejsce, gdzie zatrzymał się pod ustalonym adresem. Do dnia 09.11.2022 roku utrzymywał kontakt telefoniczny, który jednak po dniu 09.11.2022 roku był coraz bardziej utrudniony – nie odbierał, nie oddzwaniał, telefon był częściowo nieaktywny. Kolega zaginionego, przebywający w Holandii, w rozmowie z żoną zaginionego poinformował ją, że Piotr Wojcieszak nocował u niego w mieszkaniu w miejscowości WEERT z 12 na 13 listopada 2022 roku, po czym około godziny 18.00 zabrał swoje rzeczy z mieszkania opuścił je, nie informując gdzie i po co się udaje. Jak przekazała policjantom żona zaginionego, w dniu 15.11.2022 roku otrzymała ona informację telefoniczną od kobiety – Polki (brak jej danych), że spotkała ona zaginionego w Almere Centrum na terenie Holandii, zaginiony miał wtedy powiedzieć że nie ma telefonu ani pieniędzy i prosił jedynie o przekazanie informacji telefonicznej swojej żonie, że jest cały i zdrowy, chciał do dostać do miejscowości Eindhoven, miał nocować na dworcu Ultrecht Central, gdzie był później poszukiwany, jednak bezskutecznie. W dniu 16.11.2022 roku żona zaginionego otrzymała przez aplikację messenger dwa pliki głosowę nagrane przez jej męża, z treści których wynikało, że miał on wypadek, jednak nic poważnego się nie stało. Z otrzymanej wiadomości nie wynikają jednak żadne dane szczegółowe ( wiadomość została wysłana z konta messenger należącego do osoby o ustalonych danych mieszkającej w Amsterdamie). W dniu 18.11.2022 roku kolega zaginionego poinformował jego żonę, że uzyskał informację, że prawdopodobnie Piotr Wojcieszak miał być legitymowany przez Policję w Holandii, jednak brak jest informacji kiedy i gdzie. Sosnowieccy policjanci ustalili ze stroną holenderską, że zaginiony przebywał w społeczności osób bezdomnych i na chwilę obecną nie wiadomo, gdzie może się znajdować.

Na chwilę obecną los zaginionego jest więc nieznany.