Podsumowanie działań "Bezpieczny pieszy" w Sosnowcu

Policjanci sosnowieckiej drogówki podsumowali działania "Bezpieczny pieszy" podczas których mundurowi przyglądali się zachowaniom kierujących i pieszych w rejonie przejść dla pieszych.

Wyniki działań "Bezpieczny pieszy" w Sosnowcu

W rejonach miejsc przemieszczania się pieszych policyjne patrole kontrolowały, jak niechronieni uczestnicy ruchu drogowego oraz zmotoryzowani stosują się do przepisów. W ramach działań "Bezpieczny pieszy" policjanci z sosnowieckiej drogówki posiłkując się kolegami z komisariatów i Straży Miejskiej ujawnili 194 wykroczenia. Niestety, aż 95 kierujących znacznie przekroczyło prędkość w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych. W trakcie działań policjanci ujawnili również kierujących, którzy nie udzielili pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu, wyprzedzali w rejonie przejść dla pieszych, a także omijali pojazdy, które zatrzymały się celem udzielenia pierwszeństwa pieszemu. W związku z popełnionymi wykroczeniami policjanci ukarali 141 kierujących mandatem karnym, skierowali 1 wniosek do sądu i 52 kierujących pouczono. W stosunku do pieszych, 3 ukarano mandatem karnym, a 1 osobę pouczono.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego policjanci przypominają o obowiązkach kierowcy względem pieszego:

w strefie zamieszkania pieszy może się poruszać swobodnie po całej przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym przypadku);

pieszy ma pierwszeństwo, znajdując się na przejściu dla pieszych;

zabrania się omijania pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych;

zabrania się wyprzedzania na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim.