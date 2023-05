Piłkarze z Sarnowa i Sosnowca złotymi medalistami Mistrzostw Polski!

Młodzi piłkarze z Sarnowa wywalczyli w tym roku złoty medal XIV Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej. W zwycięskiej drużynie znaleźli się także podopieczni z sosnowieckich placówek.

Organizatorem XIV Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej było Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial” które pomaga dzieciom z domów dziecka w realizacji ich planów i marzeń. Drużyna Sarnów zrzesza chłopców z palcówek opiekuńczo – wychowawczych w Sarnowie i Sosnowcu.

W mistrzostwach wzięło udział trzech podopiecznych sosnowieckich placówek – Aleksander, Oskar oraz Bartosz. Wszyscy mają po 16 lat. Opiekunem i trenerem zwycięskiej drużyny jest Tomasz Hałat. Chłopcy w ciągu roku trenują w Klubie Sportowym Jawa w Sosnowcu.

– Rok temu zajęliśmy czwarte miejsce i już wtedy byłem z nich dumny, ale gdyby ktoś mi powiedział, że zdobędziemy tym razem złoto, pogratulowałbym mu poczucia humoru. Dzięki determinacji i ciężkiej pracy udało nam się jednak faktycznie sięgnąć po najwyższy tytuł. W czasie całego turnieju straciliśmy tylko jedną bramkę! – powiedział Tomasz Hałat, trener drużyny CAPOW im. Dominika Savio w Sarnowie. – Piłka to wspaniały sport. Jednoczy, daje sens i skłania do pracy nad sobą. Takie wydarzenia jak Mistrzostwa Polski tylko to potwierdzają – dodał.