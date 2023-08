"Od skrzata do olimpijczyka". We wrześniu wyjątkowa Gra Miejska w Sosnowcu / fot. UM Sosnowiec

Zagłębiowski Klub Szermierczy wspólnie z Muzeum Pałac Schoena, Centrum Artystyczno-Biznesowym Pałac Dietla oraz Urzędem Miejskim w Sosnowcu przygotowują imprezę dla mieszkańców Sosnowca i miast Zagłębia Dąbrowskiego.

10 września odbędzie się gra miejska "Od skrzata do olimpijczyka"

Na uczestników czeka szereg atrakcji, m.in. wyzwania szermiercze, konkursy sprawnościowe, łamigłówki logiczne i zagadki historyczne, a także atrakcyjne nagrody dla zwycięzców oraz zaproszenie do wspólnych treningów w Zagłębiowskim Klubie Szermierczym wspólnie z Mistrzami Polski. Gra skierowana jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, ale mogą w niej wziąć udział wszyscy chętni. Wystarczy na adres e-mail: gramiejska.zks@gmail.com wysłać wiadomość zawierającą: nazwę drużyny, imiona i nazwiska oraz daty urodzenia uczestników (w grze mogą brać udział wyłącznie zespoły liczące od 3 do 6 osób w tym 1 maksymalnie 2 osoby dorosłe) oraz adres e-mail, na który zostanie odesłany komplet informacji w tym miejsce w Sosnowcu, z którego zespół rozpocznie zmagania w naszej grze.

– Proszę sobie wyobrazić, że miasto to wielka plansza, na której odbędzie się pasjonująca zabawa. Nasza łączy w sobie elementy prawdziwej historii i to zarówno tej powszechnej, jak i lokalnej oraz fabularną przygodę – mówi tajemniczo Grzegorz Dominik z Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego.

Gra to wspólny pomysł rodziców oraz osób tworzących Zagłębiowski Klub Szermierczy.

– W latach 70-tych XIX wieku rozpoczyna się „złota era” Sosnowca. To wówczas do pogranicznej miejscowości na rubieżach Cesarstwa Rosyjskiego sprowadzili się ludzie, którzy odcisnęli swoje piętno na dalszych losach osady. Prawa miejskie uzyskała w 1902 roku. W 1874 roku osiedla się tu Paul Lamprecht. Rok później dołączają do niego Ernst i Franz Schoen oraz Ludwig Mauve, a w roku 1878 Henryk Dietel wraz z żoną Klarą. Ci niezwykli ludzie byli nie tylko świetnymi biznesmenami, ale także wielkimi mecenasami nauki, kultury i sztuki. A co by się stało gdyby zainteresowali się nowożytnymi igrzyskami olimpijskimi? I tu właśnie dochodzimy do sedna scenariusza naszej gry miejskiej – opisuje Andrzej Kaim, jeden z rodziców.

– Pod koniec XIX-wieku miejscowi przedsiębiorcy m.in. Schoenowie, Dietlowie, Lamprechtowie łączą siły, by wspólnie znaleźć szermierzy, którzy powalczą o laury podczas nowożytnych igrzysk olimpijskich. Dlatego właśnie organizują turniej dla szermierzy, ale także młodych mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego, by fechmistrzowie, których sprowadzili z różnych stron świata wybrali tych najbardziej obiecujących, którzy być może w przyszłości zapiszą się na kartach historii jako współcześni olimpijczycy – dodaje pan Andrzej.

Zasady Gry Miejskiej

W trakcie gry trenerzy wraz z zawodnikami ZKS-u będą wtajemniczać uczestników zabawy w arkana sztuki szermierczej. Postarają się przekazać im jak najwięcej ze swoich umiejętności, a sędziowie oceniać będą postępy nowicjuszy i przyznawać im punkty. Drużyny będą musiały się także wykazać wiedzą z zakresu historii naszego miasta, ludzi z nim związanych. Każda prawidłowa odpowiedź udzielona przez uczestników to dodatkowa podpowiedź związana z kolejnymi miejscami, do których trzeba dotrzeć, by ukończyć zmagania i mieć większe szanse na końcowe zwycięstwo.

– Liczymy, że ten sposób promocji naszego klubu oraz szermierki sportowej spodoba się mieszkańcom Zagłębia Dąbrowskiego i licznie będą chcieli sprawdzić jak wypadną podczas gry. Zespoły można rejestrować do 6 września br. wyłącznie przy pomocy poczty elektronicznej gramiejska.zks@gmail.com. W grze może uczestniczyć maksymalnie 50 zespołów. O zakwalifikowaniu do udziału w grze decydować będzie data przesłania zgłoszenia – wyjaśnia Beata Rak, prezes Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego.