Nowa linia autobusowa: bezpośrednie połączenie z Siewierzem

3 września ruszy nowa linia autobusowa, która zapewni bezpośrednie połączenie z Sosnowca do Psar i Siewierza. Metropolitalna linia M23 będzie kursowała na trasie Katowice-Sosnowiec-Będzin-Psary-Siewierz. W Sosnowcu autobus będzie obsługiwał całą Pogoń zatrzymując się 02 – Pogoń Grota – Roweckiego, Orla, Pogoń Kościół oraz Pogoń Akademiki. Tym samym mieszkańcy tej dzielnicy zyskają kolejne bezpośrednie połączenie z Katowicami.

Linia będzie kursować przez cały tydzień od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych. W dni robocze co 60/120 min, a w dni wolne od pracy co 2/3 godziny.

Trasa linii M23 w kierunku Siewierz Dom Kultury:

Katowice Piotra Skargi 02 – Katowice Strefa Kultury NOSPR 02 – Katowice Strefa Kultury 01 – Dąbrówka Mała Centrum Handlowe 01 – Dąbrówka Mała Skrzyżowanie 01 – Rudna Hallera 02 – Pogoń Grota – Roweckiego 02 – Pogoń Orla 01 – Pogoń Kościół 01 – Pogoń Akademiki 01 – Będzin Kościuszki 07 – Będzin Dworzec PKP 02 – Będzin Stadion 02 – Będzin Muzeum 01 – Łagisza Fabryka 01 – Łagisza Elektrownia 01 – Łagisza Osiedle Awaryjne 01 – Sarnów Główna 01 – Kuźnica Warężyńska Skrzyżowanie 02 – Wojkowice Kościelne 02 – Podwarpie Skrzyżowanie 02 – Siewierz Skrzyżowanie 02 – Siewierz Rynek 02 – Siewierz Dom Kultury 01

Trasa linii M23 w kierunku Katowice Piotra Skargi:

Siewierz Dom Kultury 01 – Osiedle Zachód 01 – Siewierz Skrzyżowanie 03 – Podwarpie Skrzyżowanie 01 – Wojkowice Kościelne 01 – Kuźnica Warężyńska Skrzyżowanie 01 – Sarnów Główna 02 – Łagisza Osiedle Awaryjne 02 – Łagisza Elektrownia 02 – Łagisza Fabryka 02 – Będzin Targowisko 02 – Będzin Stadion 03 – Będzin Dworzec PKP 01 – Będzin Kościuszki 08 – Pogoń Akademiki 02 – Pogoń Klub Kiepury 01 – Pogoń Orla 02 – Pogoń Grota-Roweckiego 01 – Rudna Hallera 01 – Dąbrówka Mała Skrzyżowanie 02 – Dąbrówka Mała Centrum Handlowe 02 – Dąbrówka Mała Pawilon Agata 01 – Katowice Strefa Kultury 02 – Katowice Strefa Kultury NOSPR 01 – Katowice Aleja Korfantego 02 – Katowice Piotra Skargi 02