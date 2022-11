M15 dojedziesz bezpośrednio do Tychów

Dwie nowe Metrolinie połączą Tychy z Mysłowicami i Sosnowcem oraz Sławków z Dąbrową Górniczą. Obie nowe linie, M15 i M109, wyjadą na drogi 10 listopada.

Linia M15 połączy Tychy, Lędziny, Mysłowice i Sosnowiec

To pierwsze bezpośrednie połączenie tych miast. Na swojej trasie autobusy częściowo jeździć będą drogą ekspresową S1, co przyspieszy ich kursy. W Tychach i Lędzinach autobusy obsłużą strefy ekonomiczne, w Sosnowcu – rejon uczelni akademickich. W Tychach i Sosnowcu umożliwią dojazd do wojewódzkich szpitali specjalistycznych.

Autobusy tej Metrolinii będą kursować codziennie, w dni robocze w szczycie co 30 min, poza szczytem co 45 min oraz wieczorem co godzinę; w dni wolne co 60 min.

Linia M109 powstanie z przekształcenia linii autobusowej 634 i połączy Sławków z centrum Dąbrowy Górniczej i Mydlicami. Jej rozkład będzie zsynchronizowany z linią 49. Kursy nocne będą zsynchronizowane z linią M2, co umożliwi szybkie przesiadki z i do Katowic w centrum Dąbrowy Górniczej.

Czym są Metrolinie?

Metrolinie to uruchamiane regularnie od maja ubiegłego roku połączenia autobusowe. Ich zadaniem jest zwiększenie dostępności oferty komunikacyjnej i usprawnienie podróży w miastach i gminach, przez które przebiegają, do czasu budowy kolei metropolitalnej.