Budowa nowej linii tramwajowej na finiszu!

Kiedy 25 września 2020 roku wbijano symboliczną pierwszą łopatę na placu budowy nowej linii tramwajowej w Sosnowcu-Zagórzu, termin zakończenia inwestycji w styczniu 2023 roku wydawał się bardzo odległy. Czas jednak biegnie szybko, a prace przebiegają zgodnie z planem i właśnie dobiegają końca.

Nowa linia tramwajowa na Zagórzu coraz bliżej!

28 października 2022 roku minie dokładnie 40 lat od dnia, kiedy oddana została do użytku ostatnia zupełnie nowa trasa tramwajowa na terenie dzisiejszej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Była to linia prowadząca do sosnowieckiej dzielnicy Zagórze. Już wówczas planowano jej dalszy przebieg, jednak uwarunkowania polityczno-gospodarcze spowodowały, iż nie doszła do skutkuŚ aż do teraz. Pod koniec kwietnia 2020 roku spółka Tramwaje Śląskie S.A. podpisała umowę z konsorcjum wykonawczym: Eurovia Polska S.A., KZN Rail Sp. z o.o. i Nowak Mosty Sp. z o.o., a we wrześniu tegoż roku rozpoczęły się prace. Zgodnie z założeniami, realizacja zadania powinna się zakończyć do 28 stycznia 2023 roku.

Podczas briefingu prasowego, zorganizowanego przy okazji rozpoczęcia prac, Prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A. Bolesław Knapik mówił: – Mam nadzieję, że prace będą przebiegać zgodnie z planem i na początku 2023 roku spotkamy się tu na inauguracyjnym przejeździe tramwaju. Dziś wszystko wskazuje na to, że ten inauguracyjny przejazd odbędzie się jeszcze w grudniu bieżącego roku. Zaawansowanie prac minimalnie wyprzedza bowiem przewidziany harmonogram.

– Nie znaczy to, że ta budowa jest łatwa. Nic bardziej mylnego. Po drodze piętrzyły się różne problemy, z którymi trzeba było sobie poradzić. Pojawiały się opóźnienia na pewnych zakresach, które jednak zaangażowaniem i intensywnością prac wykonawcy nadrabiali. Dlatego dziś możemy przymierzać się do uruchomienia liniowych połączeń tramwajowych jeszcze w tym roku – podkreśla Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Budowa nowej linii tramwajowej w sosnowieckiej dzielnicy Zagórze wkroczyła już w końcową fazę prac

Cały układ torowy jest zrealizowany, a torowisko zostało już podbite. Obecnie wykonywane są prace wykończeniowe budynku podstacji trakcyjnej oraz związane z układem zasilania trakcji i zbrojeniem sieci napowietrznej. Na przełomie października i listopada przy obiekcie znajdującym się w ciągu ul. Braci Mieroszewskich planowane jest ułożenie ostatniej warstwy ścieralnej na nowych jezdniach. Równocześnie do końca listopada prowadzone będą roboty brukarskie na peronach, chodnikach i ścieżce rowerowej. Wśród prac wykończeniowych realizowane będą także m.in.: plantowanie i humusowanie zieleńców oraz nasadzenia krzewów i drzew; wypełnienia i uzupełnienia torowiska tramwajowego kruszywem granitowym; szlifowanie szyn przed dopuszczeniem do ruchu po przejazdach testowych. Równolegle z pracami wykończeniowymi generalny wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą.

Pierwsze przejazdy testowe planowane są już pod koniec listopada

Kiedy dokładnie linia nr 15 rozpocznie liniowe kursowanie na trasie wydłużonej o nowy odcinek do ronda Jana Pawła II? Na to pytanie odpowiedź jeszcze nie jest jednoznaczna, ale wszystko wskazuje na to, że sosnowiczanie dostaną nową linię niejako w gwiazdkowym prezencie.