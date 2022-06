W Zagórzu powstanie miejski park!

Ponad tysiąc drzew zostanie nasadzonych w nowym parku, który powstanie w Zagórzu, czyli najliczniej zamieszkanej dzielnicy Sosnowca. Nie zabraknie także alejek, fontanny i labiryntu.

Park w Zagórzu obok Placu Papieskiego będzie miał ok. 1,4 ha

Na jego terenie są już pierwsze nowe drzewa. To 240 typowych dla parku drzew – najwięcej Jarząbu Mącznego i Klonu Pospolitego. Niektóre z nich mają już ponad 6 metrów wysokości. Nasadzenia są zasługą Zagłębiowskiego Parku Sportowego, który w ten sposób rekompensuje wycinkę drzew, która musiała mieć miejsce w związku z budową hali sportowej, stadionu i lodowiska.

Nasadzone kilkanaście miesięcy temu drzewa (ok. 240 sztuk) już uwzględniały przyszły układ parkowych alejek. Teraz przyszedł czas na podpisanie umowy z wykonawcą, który zajmie się budową alejek oraz innych elementów. – W nowym parku będą nie tylko ścieżki spacerowe, powstanie także fontanna „Dry Plaza”, podobna do tej, która jest na ul. Modrzejowskiej. Zasadzimy również krzewy, które w przyszłości uformują labirynt – wylicza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Budowa obejmuje również wykonanie oświetlenia, montaż ławek, koszy na śmieci oraz wyrównanie terenu i odtworzenie trawników. Zagospodarowanie parku potrwa do końca roku i będzie kosztowało 3 mln zł.

– Jak się popatrzy na mapę z lotu ptaka, to ten obszar jest zielony ale jest to zieleń niska, łąki trawy. Brakuje tutaj drzew i teraz się to zmieni – wyjaśnia Jeremiasz Świerzawski, zastępca prezydenta miasta, a zarazem autor projektu parku.

Ostatnim i najważniejszym elementem będzie nasadzenie kolejnych drzew

Będzie ich ponad 850, czyli razem z już posadzonymi będzie blisko 1100 drzew. Nasadzenia mających od 3 do 4 metrów drzew z gatunku grab pospolity, klon pospolity, lipa drobnolistna i jarzą mączny rozpoczną się we wrześniu i potrwają do grudnia. W zakresie wykonawcy jest także trzyletnia pielęgnacja drzew.

Podobnie jak w pierwszym etapie drzewa pochodzą z nasadzeń zastępczych Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Ich koszt to ok. 1,5 mln zł. Cały projekt powinien się zamknąć kwotą do 5 mln zł.

Projekt parku zakłada możliwość budowy w przyszłości niewielkiego budynku gastronomicznego.