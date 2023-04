Nieuczciwy pracownik w Sosnowcu. Ukradł sprzęt o wartości prawie 53 tys. zł!

We wtorek, w godzinach wieczornych policjanci z Komisariatu IV w Sosnowcu otrzymali informację od pracowników ochrony o ujęciu nieuczciwego pracownika jednej z firm, który, jak się później okazało, ukradł sprzęt należący do pracodawcy o łącznej wartości prawie 53000 złotych. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, a skradzione przez niego przedmioty zostały zabezpieczone.

Ujawnienie kradzieży w Sosnowcu

W miniony wtorek policjanci z tutejszego Komisariatu IV zostali poinformowani przez pracowników ochrony o ujęciu 36-letniego pracownika jednej z firm przy ulicy Inwestycyjnej .Od jakiegoś czasu jego pracodawca borykał się z nawracającymi kradzieżami. Pracownicy ochrony znaleźli przy mężczyźnie skradziony sprzęt i natychmiast wezwali Policję. Nieuczciwy pracownik został przekazany patrolowi, który dokonał jego zatrzymania. Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. W wyniku dalszych czynności śledczych okazało się, że w samochodzie i mieszkaniu zatrzymanego 36-latka policjanci odzyskali kolejne skradzione przez niego przedmioty – jego łupem padły między innymi sprzęty elektroniczne, okulary i gry, których łączna wartość wyniosła prawie 53000 złotych. Nieuczciwy pracownik trafił do policyjnego aresztu, a następnie usłyszał zarzut popełnienia kradzieży.