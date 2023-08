Nie stań się ofiarą kradzieży. Jak uchronić się przed złodziejami?

Rabusie wykorzystują różne okazje, by ograbić nas z cennych przedmiotów. Najczęściej działają, wtedy kiedy np. jesteśmy zabiegani podczas zakupów, rozkojarzeni w trakcie oczekiwania na przystanku czy podczas oglądania rzeczy na targowym straganie, a nawet zaaferowani podczas spotkania z przyjaciółmi w pubie.

Kradzież może wystąpić w różnych okolicznościach

Złodzieje, bo to o nich mowa w skupieniu, niepostrzeżenie, wykorzystują nieuwagę swojej ofiary, bogacąc się jej kosztem. Kradzieży dokonują w taki sposób, że osoba poszkodowana często nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Widząc leżący na stole portfel lub telefon, korzystają z okazji i po prostu zabierają cudza własność. To samo robią, widząc pozostawioną na siedzeniu w aucie torebkę. W bezczelny sposób otwierają drzwi auta i wykradają ją. Z reguły jednak atakują w tłoku. Wielokrotnie sami aranżują sytuacje absorbujące uwagę osoby okradanej.

Zamieszanie osłabia ostrożność, bowiem trudno jest rozpoznać złodzieja w tłumie. Wygląd zewnętrzny o niczym nie świadczy. Przestępca nie musi mieć charakterystycznego wyglądu, wręcz przeciwnie. Może być to młody, dobrze ubrany mężczyzna, elegancka kobieta, a nawet niepozorny starszy pan . Często są mili, grzeczni, chętni do pomocy. Wszystko po to, aby nie wzbudzając podejrzeń, znaleźć się jak najbliżej swojej ofiary. Wykorzystują każdy błąd i moment nieuwagi, a przede wszystkim działają szybko. Dlatego miejscowi stróże prawa przestrzegają przed zuchwałymi kradzieżami i apelują o czujność.

Nie ma uniwersalnych, pasujących do wszystkich mogących zaistnieć okoliczności rad, które ustrzegą nas przed staniem się ofiarą złodzieja. Możemy jednak kierować się kilkoma podstawowymi zasadami, które pozwolą nam na świadome, rozsądne i minimalizujące zagrożenia zachowanie. Jedną z najważniejszych jest daleko posunięta ostrożność i umiejętność przewidywania.

Spróbujmy myśleć kategoriami przestępcy – co w Twoim zachowaniu ułatwiłoby kradzież, co prowokuje? Nie licz na to, że złapiesz rabusia, postaraj się raczej udaremnić mu kradzież.

W jaki sposób uchronić się przed kradzieżą?

Nie stwarzajmy okazji złodziejom. Pamiętajmy, by nie pozostawiać na widoku cennych przedmiotów, gdyż stają się łatwym łupem dla złodziei. Chowajmy zatem wartościowe rzeczy w miejscach, gdzie nie będą łatwo dostępne. Nie pozostawiaj też dokumentów, kluczyków, części garderoby, ani też żadnych innych wartościowych przedmiotów w samochodzie.

Nie zapominaj, że dla złodzieja kradzieże to sposób zarabiania na życie. To on cały czas nas obserwuje, a nie my jego. Cierpliwie czeka na błąd. Pamiętaj, że łupem złodziei najczęściej padają: torebki, portfele, saszetki, plecaki z zawartością cennych przedmiotów, laptopy, telefony komórkowe, pieniądze itp.

Jeśli zauważysz moment kradzieży lub bardzo podejrzanie zachowującą się osobę głośno reaguj i powiadom Policję, starając się jednocześnie zapamiętać jak najwięcej szczegółów.