Wycieczka rowerowa "Śladem Teodora Cieszkowskiego" w Sosnowcu

Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu zaprasza na wycieczkę rowerową "Śladem Teodora Cieszkowskiego".

Wycieczka rowerowa w Sosnowcu

Wycieczka odbędzie się w sobotę 5 sierpnia 2023 r., zbiórka o godzinie 9:00 na Placu Powstańców Styczniowych przy Dworcu Kolejowym Sosnowiec Główny.

Wycieczka jest realizowana w ramach zadania z 2023 r. Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego "WĘDRÓWKI SOSNOWIECKIE". Udział jest darmowy.

Celem wycieczki jest upamiętnienie 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego oraz popularyzacja wiedzy o roli, jaką odegrał w nim Sosnowiec.

W ramach wycieczki uczestnikom przybliżona zostanie osoba Powstańca Styczniowego - płk. Todora Cieszkowskiego.

Dotrzecie do mogił upamiętniających bitwy i potyczki z okresu Powstania Styczniowego w lesie pod Kuźnicą Masłońską i Myszkowie Mrzygłodzie.

Trasa rajdu przebiegać będzie szlakiem Szwajcarii Zagłębiowskiej wśród lasów Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.

Przebieg trasy

Na trasie m.in. tajemnicza mogiła nieznanego Żołnierza w lesie pod Chechłem, Rezerwat Góra Chełm i źródła Centurii w Hutkach, Przysiółek Kazimierówka.

Przebieg trasy Sosnowiec - DG Strzemieszyce - Błędów - Chechło - Hutki-Kanki - Zawiercie - Myszków - Poręba - Siewierz - Pojezierze Dąbrowskie - Będzin - Sosnowiec

Długość trasy ok. 120 km. Trasa prowadzona po zróżnicowanym terenie. Powrót do Sosnowca ok. godz. 18:00.

Uczestnicy WĘDRÓWEK SOSNOWIECKICH (wycieczek i spacerów) ubezpieczają się we własnym zakresie, członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach składki członkowskiej.