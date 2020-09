Narodowy Dzień Sportu 2020

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Narodowy Dzień Sportu to ogólnopolska akcja społeczna w formie dnia otwartego organizowana w wielu placówkach sportowych na terenie całej Polski. To propozycja bezpłatnych treningów, zajęć i wydarzeń sportowych (również dostępnych on-line) związanych z różnymi dyscyplinami sportowymi.

W tym roku Narodowy Dzień Sportu obchodzony będzie 19 września. Wtedy też Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu zaproponuje Państwu wzięcie udziału w darmowych zajęciach fitness prowadzonych w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99

9.00 - 9.45 – Trening interwałowy

10.00 - 10.45 – Zdrowy kręgosłup

11.00 - 11.45 – ZUMBA

Zapisy pod numerem telefonu 32 292 96 54 (wew.n 41)

Wierząc w to, że przygotowania do Narodowego Dnia Sportu warto rozpocząć nieco wcześniej organizatorzy proponują zainteresowanym wzięcie udziału w Wielkiej Rozgrzewce, która może stanowić okazję dosprawdzenia swoich umiejętności, poprawienia kondycji, odkrycia nowych sportowych pasji, a także wzięcia udziału w ogólnopolskiej rywalizacji województw. Aby wziąć udział w Wielkiej Rozgrzewce przed Narodowym Dniem Sportu wystarczy zarejestrować się lub zalogować w aplikacji Endomondo. Następnie trzeba dołączyć do rywalizacji poprzez odpowiedni link dla swojego województwa.

Link do rywalizacji w województwie śląskim: https://tiny.pl/7j8r2

Kryterium jest liczba aktywnych minut, które spędzamy trenując dowolną aktywność sportową – przejechanych na rowerze, rolkach, wrotkach, hulajnodze, przebiegniętych czy przechodzonych.

W rywalizacji uczestnicy reprezentują swoje województwa a wygrany region zostanie Sportowym Województwem Roku 2020. Wielka Rozgrzewka potrwa do 19 września do godziny 9:00.