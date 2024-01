Napastnik z Sosnowca pobił i okradł 42-latka. Grozi mu 15 lat więzienia!

Kryminalni z Komisariatu I w Sosnowcu namierzyli i zatrzymali sprawcę rozboju, do jakiego doszło na ulicy 3 Maja w Sosnowcu. Łupem napastnika padł telefon komórkowy wart 1500 złotych. Sprawcę objęto dozorem policyjnym. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia.

Rozbój na 3 Maja w Sosnowcu

Do zdarzenia doszło około godziny trzeciej w nocy, w piątek. Do idącego ulicą 3 Maja 56-letniego mężczyzny, podbiegł 42-latek, który kopnął pokrzywdzonego, w wyniku czego ten upadł na ziemie i przy użyciu gróźb karalnych zabrał mu telefon komórkowy. Policjanci w ramach prowadzonych czynności namierzyli, a następnie zatrzymali i doprowadzili mężczyznę przez oblicze Prokuratora, który zastosował wobec mężczyzny dozór policyjny. Podejrzany usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Za popełnione przestępstwo grozić mu będzie do 15 lat więzienia.