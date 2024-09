Nagrody za udział w loterii Rozlicz PIT w Sosnowcu rozdane! Udział wzięło 3925 osób

3925 osób wzięło udział w tegorocznej edycji loterii podatkowej Rozlicz PIT w Sosnowcu. 323 osoby z tego grona rozliczały się w naszym mieście po raz pierwszy!

Od 3 czerwca do 4 sierpnia 2024 roku mieszkańcy Sosnowca mieli okazję wziąć udział w ósmej edycji loterii PIT.

Nagrody szczęśliwcom wręczył prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.

– Loteria to jeden ze sposobów na przyciągnięcie nowych, ale i zatrzymanie obecnych mieszkańców miasta. Jednocześnie pokazuje, że podatki warto płacić we własnym mieście. Pamiętajmy, że płacenie podatków na terenie miasta daje pewność, że część środków wróci do nas w postaci inwestycji w najbliższe otoczenie mieszkańca. Serdecznie dziękuję wszystkim za udział w loterii. Mam nadzieję, że za rok także weźmiecie udział, a zarazem będziecie namawiać innych, żeby przyłączyli się do naszej akcji – podkreślał podczas uroczystego wręczenia nagród prezydent Sosnowca.