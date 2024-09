Przed nami ogólnopolskie działania "Prędkość"!

Dnia 18 września 2024 roku na terenie całego kraju policjanci drogówki będą uczestniczyć w działaniach „Prędkość”. W ich trakcie prowadzone zostaną wzmożone kontrole prędkości. Warto podkreślić, iż nadmierna prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych, których skutki są tragiczne.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach

Ogólnopolskie działania pod nazwą „Prędkość” to cykliczne powtarzające się akcje, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz wyeliminowanie zjawiska przekraczania prędkości przez kierujących pojazdami. Takie zachowania są szczególnie niebezpieczne w rejonach wysoce zagęszczonych, gdzie ruch jest znacząco większy.

Właśnie z tego powodu policjanci uczestniczący w tych działaniach pochodzą do tej kwestii rygorystycznie. Niestety kierujący w większości przypadków nie zdają sobie sprawy, iż duża prędkość to również zmniejszony czas reakcji. Tego czasu może zabraknąć w chwili nagłego, nieoczekiwanego zdarzenia co może skutkować doprowadzeniem do wypadku tragicznego w skutkach.

Również w naszym mieście, tak licznie zamieszkałym o takie zdarzenia naprawdę nietrudno. Ta regularna akcja ma poprawić bezpieczeństwo oraz świadomość kierujących. Przypominamy, iż przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i stosowanie się do obowiązujących przepisów może wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa.