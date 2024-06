MopsikoBus umili wakacje dzieciom, które spędzają je w mieście!

Z myślą o tych dzieciach, które nie wyjadą poza miasto po raz kolejny zaplanowano dodatkowe atrakcje wakacyjne w ramach projektu Podwórkowy MopsikoBus, który odwiedzi place zabaw oraz rejony oddalone od centrum miasta.

Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych mieszkańców miasta

Objazdowa świetlica będzie wypełniona pracownikami socjalnymi i animatorami, którzy będą zachęcać dzieci do aktywnego i kreatywnego spędzania czasu. Przygotowany program obfituje we wspólne zabawy, konkursy z nagrodami, zabawy edukacyjne, poczęstunek, zaś skoki na dmuchanym zamku i trampolinie będą okazją do aktywności na świeżym powietrzu oraz integracji rodziców z dziećmi.

Do realizacji tegorocznej edycji festynów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprosił Straż Pożarną, Komendę Miejską Policji, Teatr Zagłębia, Sosnowiecką Orkiestrę Dętą oraz Klub Piłkarski Zagłębie Sosnowiec. Dodatkową atrakcją będzie eksponowany zabytkowy autobus, dostępny również do zwiedzania. Partnerami w realizacji projektu jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ponadto w tym roku projekt socjalny będzie wspomagany międzynarodowym projektem Weldi, współfinansowanym z funduszy europejskich w ramach projektu Urbact, którego celem jest wypracowanie modelu polityki miasta Sosnowiec wobec migrantów.

W 2024 r. obowiązywać będzie następujący rozkład jazdy Podwórkowego MopsikoBusa: