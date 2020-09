Ministerstwo Zdrowia: w żółtej strefie trzy powiaty, w czerwonej - żaden

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Z 10 do 3 spadła liczba powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami. W żółtej strefie znalazły się trzy powiaty, w czerwonej nie ma żadnego - podał w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Dodatkowe ograniczenia związane z koronawirusem, przewidziane dla żółtej strefy, obowiązywać będą w powiatach limanowskim i tatrzańskim w woj. małopolskim oraz w powiecie gostyńskim w woj. wielkopolskim.

W czerwonej strefie nie ma żadnego powiatu

MZ podało, że alerty dla powiatów, które mogą trafić do stref z ograniczeniami dotyczącą pięciu powiatów: kluczborskiego (woj. opolskie), nowotarskiego (woj. małopolskie), aleksandrowskiego (woj. kujawsko-pomorskie), głubczyckiego (woj. opolskie) i myślenickiego (woj. małopolskie).

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił podczas czwartkowej konferencji, że "ma tylko dobre wiadomości, bo po raz pierwszy od wprowadzenia w Polsce podziału na powiaty z obostrzeniami, czyli strefy żółte i czerwone, w strefie czerwonej nie ma aktualnie żadnego powiatu".

Kraska podał, że ostatniej doby wystawiono 1700 zleceń na testy na koronawirusa za pomocą portalu gabinet.gov.pl. Przyznał, że w niektórych miejscach są jeszcze problemy, które resort stara się zlikwidować. Wiceminister poinformował też o rozpoczęciu wysyłki 500 tys. testów antygenowych do szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) i izb przyjęć.

W sumie 264 podmioty uzyskają możliwość wykonywania tych szybkich testów. Mają one rekomendację konsultanta chorób zakaźnych, mikrobiologii i epidemiologii – przekazał.

Resort zdrowia okresowo aktualizuje listę powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach. Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat trafia do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej.

W strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 mkw. w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach jest limit osób – jedna na 7 mkw. W kinach może być 25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi.

W strefie czerwonej obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów, działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób – jedna na 10 mkw. W kinach może być 25 proc. publiczności. W kościołach lub w innych obiektach kultu dopuszczalne jest 50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Liczba osób biorących udział uroczystościach rodzinnych i w weselach została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne będzie zakrywania nosa i ust.