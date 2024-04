Mimesis. XXVI Sosnowieckie Spotkania Artystyczne

Od wielu lat Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu prezentuje sztukę artystów związanych z regionem Zagłębia Dąbrowskiego oraz Górnego Śląska w ramach Sosnowieckich Spotkań Artystycznych.

Przed nami Sosnowieckie Spotkania Artystyczne

W XXVI Spotkaniach udział wzięło 26 uczestników: fotografów i malarzy (wśród nich artystki wizualne). Wyjazd plenerowy odbył się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, w miejscu bardzo symbolicznym, odkrytym dla artystów po I wojnie światowej, kiedy to Tadeusz Pruszkowski organizował plenery dla swoich studentów.

Motto XXVI Spotkań – mimesis, odnosi się do jednego z najstarszych pojęć w dziejach estetyki, a zarazem do najistotniejszego zagadnienia z jakim zmaga się sztuka na przestrzeni wieków: jej stosunku do rzeczywistości. Mimesis pochodzi z języka greckiego i znaczy tyle, co naśladowanie. Jednakże głównym założeniem aktualnych Spotkań nie było zachęcenie twórców do naśladowania rzeczywistości, ale do ich ustosunkowania się do teorii mimesis, w ramach własnej twórczości osadzonej w estetyce XXI wieku.

Obok malarstwa i fotografii, na ekspozycji w sosnowieckim muzeum zobaczymy również instalacje artystyczne. Swoje prace zaprezentują: Paweł Dusza, Czesław Gałużny, Iwona Germanek, Krzysztof Gołuch, Dariusz Kindler, Michał Konrad, Piotr Kossakowski, Jerzy Łakomski, Katarzyna Łata, Arkadiusz Ławrywianiec, Tadeusz Łazarz, Beata Mendrek, Damian Mickoś, Ewa Mrowiec-Łysy, Kamil Myszkowski, Rafał Opalski, Artur Ostafin, Zbigniew Podsiadło, Małgorzata Rozenau, Krzysztof Rzeźniczek, Matylda Sałajewska, Teresa Solarz, Krzysztof Szlapa, Paweł Więcławek, Jagoda Woźny, Ewa Zawadzka.