Mieszkaniec Sosnowca chciał wyłudzić kredyt na 37 tys. zł. Został zatrzymany

37 tysięcy złotych zamierzał wyłudzić z jednego z sosnowieckich banków 27-letni mieszkaniec Sosnowca. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali go jednak zanim udało mu się zrealizować plan do końca. Mężczyźnie grozi nawet 8 lat więzienia.

27-letni mieszkaniec Sosnowca przedłożył w banku poświadczające nieprawdę dokumenty, zaświadczające o wysokości zarobków. Wykazał w nich, że osiąga dochody, które wymagane są, by uzyskać kredyt w wysokości 37 tysięcy złotych. Po odbiór pożyczki do banku przyszedł nieświadom faktu, że niektórzy spośród klientów obecnych na sali bankowej to policjanci, którzy tylko czekali, by przekonać się, czy będzie próbował doprowadzić swój plan do końca. Zamiast pieniędzy, których się spodziewał, na swoich rękach zobaczył kajdanki.

W wyniku dalszych czynności mundurowi zabezpieczyli również dokumentację oraz komputer, który mógł posłużyć mu do sfałszowania dokumentów. Po uzupełnieniu przez śledczych wszystkich wymaganych przepisami czynności, zatrzymanemu zostały ogłoszone zarzuty. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.