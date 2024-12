Miejskie Kolędowanie 2024 już 18 grudnia!

Władze miasta zapraszają do sali widowiskowo-koncertowej MUZA, w której 18 grudnia odbędzie się tegoroczne Miejskie Kolędowanie z Agnieszką Hekiert Trio oraz Laureatami Miejskiego Stypendium Artystycznego. Początek godz. 18.00.

Podczas kolędowania będziemy, jak każdego roku, wspierać cel charytatywny.

– Miejskie Kolędowanie to jeden ze stałych punktów w naszym świątecznym rozkładzie jazdy. To kolejna okazja, aby wejść w klimat świąt, a zarazem jak co roku wesprzeć cel charytatywny. Zachęcam do wspólnego kolędowania, tym razem w nieco innef formule niż dotychczas, z Agnieszką Hekiert znanej m.in.: z programu “Twoja Twarz Brzmi Znajomo” w roli głównej – zaprasza Arkadiusz Chęciński, który podobnie jak podczas poprzednich edycji wystąpi na scenie.