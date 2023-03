Mediateka jest Kobietą 2023. Spotkanie autorskie z Sylwią Chutnik

Zagłębiowska Mediateka – Organizator projektu „Mediateka jest Kobietą” serdecznie zaprasza w sobotę 11 marca o godz. 18.00 do udziału w spotkaniu autorskim z Sylwią Chutnik, promującym książkę „Tyłem do kierunku jazdy”.

Rozmowę w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu poprowadzi Magdalena Boczkowska. Wstęp wolny.

Sylwia Chutnik (ur. 1979) – pisarka, publicystka, działaczka społeczna. Doktor nauk humanistycznych. Z wykształcenia kulturoznawczyni, absolwentka Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim. Była wykładowczynią w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz w szkole pisania Maszyna do Pisania. Felietonistka „Polityki”, „Pani”, „Wysokich Obcasów”, „Gazety Stołecznej” i wielu portali internetowych. Współprowadziła programy literackie „Cappuccino z książką” i „Zapomniani – odzyskani” w TVP Kultura oraz „Barłóg literacki”. Jej teksty ukazały się w książkach zbiorowych oraz w wielu katalogach do wystaw sztuki współczesnej i programach teatralnych (między innymi Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Galerii Bunkier Sztuki, Muzeum Nobla w Sztokholmie). Publikuje gościnnie na łamach prasy polskiej i zagranicznej. Stypendystka Homines Urbani 2008, Instytutu Books from Lithuania 2009, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2010, Miasta Stołecznego Warszawy 2010, Instytutu Goethego 2010. Laureatka nagród literackich i społecznych. Zasiada między innymi w Kapitule Nagrody im. Olgi Rok, Kapitule Obywatelskiej Naukowych Nagród „Polityki” oraz w Radzie Funduszu Feministycznego.

Publikacje:

Kieszonkowy atlas kobiet (2008)

Dzidzia (2009)

Warszawa kobiet (2011)

Mama ma zawsze rację (2012)

Proszę wejść. Więzienie, historie nieprawdziwe (2012)

Cwaniary (2012)

W krainie czarów (2014)

Jolanta (2015)

Nieśmiałek (2015)

Smutek cinkciarza (2016)

Kobiety, które walczą. Rozmowy z kobietami uprawiającymi sporty walki (2017)

Dino Bambino (2018)

Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy w latach 1954-1955 (2020)

Pudel na dyskotece (2021)

Opowieści na dobranoc na młodych buntowniczek (2021)

Tyłem do kierunku jazdy (2022)

Kilka słów o projekcie „Mediateka jest Kobietą” 2023:

Interdyscyplinarny projekt Zagłębiowskiej Mediateki, przygotowany tak, aby – z jednej strony – pomóc uczestniczkom/uczestnikom oswoić takie pojęcia jak feminizm, emancypacja czy herstoria, ale z drugiej – dać im możliwość dyskusji na temat problemów kobiet w dzisiejszej Polsce. W programie: spotkanie autorskie z pisarką i działaczką społeczną Sylwią Chutnik, pokazy filmowe (filmu fabularnego i dokumentalnego), wykład poświęcony sosnowiczance, pierwszej w Polsce kobiecie z tytułem profesora politechniki, prof. Alicji Dorabialskiej, warsztaty prowadzone przez krakowski oddział Centrum Praw Kobiet oraz Fundację Nie będziesz szła sama, wystawa Marty Frej etc.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objeli Senator RP Joanna Sekuła i Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński.