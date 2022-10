Marcin Meller w Sosnowcu

Fundacja Nie Będziesz Szła Sama serdecznie zaprasza do udziału w kolejnym wydarzeniu w ramach cyklu "SPOTKANIA OKOłoLITERACKIE", które odbędzie się w Auli partnerującej projektowi Zagłębiowskiej Mediatece (ul. Kościelna 11 w Sosnowcu).

Już we wtorek 8 listopada o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie z Marcinem Mellerem – historykiem, bezkompromisowym dziennikarzem, reporterem, felietonistą i prezenterem telewizyjnym, autorem książek reportażowych oraz powieści „Czerwona ziemia”. Wstęp wolny.

Będziemy rozmawiać o poruszających i autentycznych publikacjach Marcina Mellera, o jego zaangażowaniu w apele społeczne, wsparciu dla kobiet oraz roli ojca, a także ekscytujących podróżach.

Cykl SPOTKAŃ OKOłoLITERACKICH ma na celu podniesienie świadomości kulturowej w społeczeństwie. Podniesienie debaty o tym, jak kultura i sztuka, szczególnie literatura popularna, motywuje działania prodemokratyczne w jednostkach. Stawiamy na otwartą formę rozmowy, chcemy, abyście to Wy mieli szansę zabrać głos, wypowiedzieć się, zapytać o to, co dla Was ważne i nurtujące. Nasi goście nie obawiają się trudnych pytań!