Mikołaj Marcela w Mediatece czyli Spotkania OKOŁoliterackie

Już dzisiaj (piątek 14 października) o godz. 18.00 spotkamy się w Zagłębiowskiej Mediatece przy ul. Kościelnej 11, by porozmawiać z Mikołajem Marcelą o jego najnowszej publikacji „Patoposłuszeństwo”.

Jak szkoła, rodzina i państwo uczą nas bezradności i co z tym zrobić?”. W ramach spotkania nie zabraknie ważnych rozmów o wadach szkolnictwa, przyszłości polskiej szkoły oraz o zadaniach, które czekają nasze społeczeństwo. Na miejscu będzie możliwość zakupienia książek Autora – dzięki Księgarni Miejscownik. Tygiel Kulturalny! Wstęp wolny.

Mikołaja zapytamy m.in. o to, jak łączy swoją twórczość z podnoszeniem krajowej debaty o przyszłości naszego społeczeństwa. Wydarzenie rozpocznie cykl SPOTKAŃ OKOłoLITERACKICH mających na celu podniesienie świadomości kulturowej w społeczeństwie. Podniesie debaty o tym, jak kultura i sztuka, szczególnie literatura popularna, motywuje działania prodemokratyczne w jednostkach. Stawiamy na otwartą formę rozmowy, chcemy, abyście to Wy mieli szansę zabrać głos, wypowiedzieć się, zapytać o to, co dla Was ważne i nurtujące. Nasi goście nie obawiają się trudnych pytań!