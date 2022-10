Już w czwartek, 27 października w godz. 16.00-18.00 odbędzie się w sosnowieckim Centrum Informacji Miejskiej (ul. Warszawska 3/20) otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące Strategii Rozwoju GZM wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W godz. 9.00-16.00 będzie na miejscu działał punkt konsultacyjny, gdzie będzie można zapoznać się z projektem dokumentów.

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju GZM

Od 20 października trwają konsultacje projektu Strategii Rozwoju GZM wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi do obu dokumentów można zgłaszać do 24 listopada 2022 r. Są one dostępne wraz ze wzorem formularza konsultacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Metropolitalnego oraz w siedzibie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Katowice, ul. Barbary 21A (pokój nr 222).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konsultacjach mogą skorzystać z trzech możliwości kontaktu: