Dni Seniora w wyższej szkole humanitas z sosnowieckimi policjantami

Sosnowieccy policjanci Wydziału Prewencji wzięli udział w konferencji, jaką z okazji Dni Seniora zorganizowano w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Z uczestnikami rozmawiali o najczęściej występujących zagrożeniach i o bezpieczeństwie osób starszych. Przybyli chętnie słuchali o dobrych praktykach pozwalających ustrzec się przed niebezpieczeństwem. Współorganizatorem konferencji był sosnowiecki ZUS.

Dni Seniora to jak co roku święto osób starszych

Szereg imprez, warsztatów czy konferencji adresowanych do seniorów co roku przyciąga wielu uczestników. Zrzesza również osoby i instytucje działające na ich rzecz. Sosnowieccy policjanci przez cały rok podejmują działania skierowane na bezpieczeństwo osób starszych – prelekcje, spotkania, uczestnictwo w uroczystościach i aktywnościach seniorów pomagają docierać do nich z najnowszymi informacjami na temat zagrożeń ich bezpieczeństwa. Oszuści i złodzieje wciąż wymyślają nowe metody i techniki dokonywania przestępstw na szkodę seniorów, dlatego wiedza o nich jest najskuteczniejszą bronią, by się przed nimi ustrzec.

Tym razem audytorium spotkania było bardzo duże. Podczas obchodów Dni Seniora zorganizowanych w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, prelekcji policjantów z Wydziału Prewencji sosnowieckiej Komendy słuchało ponad 200 osób. Po spotkaniu, w kuluarach, wiele osób miało ochotę kontynuować tematy poruszone podczas prelekcji, dlatego już teraz policjanci otrzymali zaproszenia na kolejne spotkania z seniorami- w nieco bardziej kameralnym gronie, które umożliwia swobodne zadawanie pytań prowadzącym.