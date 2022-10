Dzień Seniora w ZUS łączy pokolenia! [PROGRAM]

26 października Oddział ZUS w Sosnowcu organizuje Dzień Seniora pod hasłem „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”. W programie m.in. porady ekspertów ZUS, policji, NFZ, a także specjalisty od chorób oczu. Będzie też okazja do zrobienia bezpłatnych badań pomiaru cukru, ciśnienia we krwi i saturacji. Młodzież będzie uczyć obsługi smartfonów i korzystania z aplikacji mobilnych. Dla wszystkich chętnych wykład z zakresu wizerunku, doboru kolorów i dodatków.

Sosnowiecki „Dzień Seniora z ZUS” odbywać się będzie w Wyższej Szkole Humanitas. Impreza rozpocznie się o godz. 11.00, a zakończenie planowane jest na godz. 13:40. W programie wiele przydatnych informacji, szczególnie tych dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia. Dlatego też organizatorzy do udziału w przedsięwzięciu zaprosili przedstawicieli policji, rzecznika praw konsumentów, czy Polikliniki Dąbrowskiej oraz banku. Nie zabraknie też części artystycznej i wspólnego poczęstunku.

– Za każdym razem z wielką uwagą przygotowujemy się do tego wydarzenia, by dostosować go do potrzeb naszych klientów. Tegoroczny „Dzień Seniora z ZUS” w Sosnowcu oprócz porad merytorycznych dotyczących emerytur, zdrowia i bezpieczeństwa postanowił zorganizować lekcje nauki obsługi smartfonów prowadzone przez młodzież. To taka pokoleniowa zamiana miejsc. Tym razem to młodzi wcielą się w rolę nauczyciela. Pokażą jak korzystać ze smartfonów i dostępnych aplikacji na telefonie. Dziś niemal wszystko możemy załatwić za pomocą tego urządzenia, mamy karty bankomatowe, lojalnościowe, bilety komunikacji i wiele innych. To wiele upraszcza i ułatwia w codziennym życiu, dlatego warto nauczyć seniorów, by ze swobodą mogli korzystać z tych rozwiązań technologicznych. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu, bo merytorycznych treści i przydatnych informacji, ale też rozrywki będzie sporo – zachęca Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.