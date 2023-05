Kradł paliwo mając czynny zakaz prowadzenia pojazdów. 19-latkowi grozi 5 lat więzienia

Policjanci z Sosnowca ustalili sprawcę serii kradzieży paliwa. Okazało się, że oprócz tego mężczyzna posiadał czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. 19-letni mieszkaniec Będzina usłyszał zarzuty.

Kryminalni z Komisariatu II prowadzili postępowanie w sprawie kilku kradzieży paliwa na stacjach benzynowych na terenie Sosnowca. Mężczyzna poruszający się samochodem marki Mitsubishi tankował benzynę, a następnie odjeżdżał nie płacąc za nią. Straty oszacowano na ponad 2400 złotych. Sprawca w szczególności upatrzył sobie stacje paliw znajdujące się w dzielnicy Pogoń. Policjanci ustalili, że za serią kradzieży stoi jedna osoba - 19-letni mieszkaniec Będzina.

Okazało się, że to nie jedyne jego przewinienie – kradzieży dokonywał posiadając czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Za niestosowanie się do orzeczonego przez Sąd zakazu, jak i za kradzieże grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat.