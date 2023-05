Pokaz inspirowany postacią Kory. Modowe wydarzenie w Sosnowcu

Pokaz odbył się dnia 15 maja 2023 roku na schodach Urzędu Miasta Sosnowca. Pokaz Mody był wydarzeniem inaugurującym Dziewiętnaste Sosnowieckie Dni Literatury. Stroje zostały przygotowane przez uczennice Technikum Stylizacji Ubioru w Sosnowcu pod opieką nauczycielek przedmiotów zawodowych.

Technikum Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu - szkoła artystyczna której nieprzeciętnie kreatywni uczniowie z ogromnym zapałem oraz entuzjazm podejmują modowe wyzwania, z wielką satysfakcją zaprezentuje kolekcję ubiorów damskich inspirowanych twórczością Kory Jackowskiej. Kolekcja jest owocem współpracy wielu osób. Autorem projektów jest Wiktoria Dąbrowska, uczennica klasy 3Ta oraz Laura Igies, uczennica klasy 1TA. Przygotowaniem konstrukcji ubiorów zgodnie z założeniami projektowymi zajęła się Pani Marzena Węgrzyn-Kiwaczycka. Modele zostały uszyte pod czujnym okiem i z bezcennymi uwagami Pani Agnieszki Mańki-Goncerz przez klasę 1TA. Autorem grafik jest Pani Laura Holeczek.

Kolekcja uszyta jest z nietypowych, jak na prezentowany asortyment odzieży materiałów, bo z pianki gorseciarskiej, która daje duże możliwości wyrazu formy w krawiectwie. Uszyte z niej żakiety, płaszcz i spodenki w zaplanowany sposób kształtują sylwetkę nawiązując swym charakterem do lat 80-tych. Osobowość i twórczość Kory Jacowskiej, która była artystką różnorodną, wyrazistą pełną kontrastów ma swoje odbicie zarówno w doborze kolorystyki, dominujących kształtów oraz klimatu kolekcji. Prezentowane modele obserwator może określić jako nieco surowe, geometryczne a równocześnie kobiece. Można odnaleźć akcenty klasyczne i romantyczne poprzez dobór miękko otulającego ciało jerseyu i lekkiej połyskującej organdyny. Zastosowana kolorystyka symbolizuje odwagę i bezkompromisowość. Utwory artystki jak również udzielane wywiady dawały wrażenie, że nie toleruje szarości - wszystko jest albo czarne albo białe. Czerwień natomiast we wszystkich kulturach wiąże się z pojęciem sił życiowych, ognia, krwi, wojny, namiętności i płodności.

"Są to moje pierwsze poważne projekty. Nie starałam się naśladować stylu Kory Jackowskiej. Chciałam narysować, co czuję, co myślę, gdy słucham jej muzyki, gdy oglądam jej występy. Moje projekty po uszyciu wyszły bardzo dobrze. Nie spodziewałam się, że tak się będą prezentować na modelce. Przygotowanie tego pokazu wiele mnie nauczyło. Chcę się dalej rozwijać w tym kierunku. Czuję to." - mówi Laura Igies – jedna z projektantek uczennica klasy Projektowania i Stylizacji Ubioru w CKZiU Sosnowiec.

"Znałam Korę i zespół Maanam już wcześniej, ponieważ słuchali go moi rodzice. Zawsze mi się podobał. Interesuję się też muzyką rokową. Kora, jako osoba musiała być wrażliwa, ale bezkompromisowa. Chciałam to oddać w projektach. Byłam tym zainspirowana i zafascynowana. Stworzyłam bardzo dużo rysunków i wzorów. Do końca nie wiedziałam, które projekty będą wybrane. Nauczyłam się przede wszystkim pracy zespołowej. Przygotowanie takiego pokazu mody, to praca wielu ludzi, moich koleżanek ze szkoły i nauczycielek. Dziękuję im wszystkim. Nie są to stroje, w których można chodzić na co dzień, ale nie o to chodziło. Mam nadzieję, że ten pokaz to wstęp do moich sukcesów w projektowaniu mody." - mówi Wiktoria Dąbrowska – jedna z projektantek uczennica klasy Projektowania i Stylizacji Ubioru w CKZiU Sosnowiec.