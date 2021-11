Kontynuacja wielkiego projektu likwidacji kopciuchów na Os. Juliusz

1000 pieców mniej – taki był efekt podłączenia do sieci centralnego ogrzewania 22 budynków na osiedlu Juliusz. Za projekt wspólnie odpowiadał Miejski Zakład Zasobów Lokalowych oraz Dalkia Polska Energia SA. Teraz czas na kolejny duży krok.

Warta 10 mln zł i zrealizowana w 2018 roku inwestycja pozwoliła na podłączenie do sieci ciepłowniczej ponad pół tysiąca mieszkań. Tym samym lokatorzy nie muszą już martwić się o ogrzewanie.

– Mieszkańcy tej dzielnicy w ogromnej części korzystali z pieców węglowych. Teraz nie muszą dbać o opał, mają więcej miejsca w swoich mieszkaniach, a co najważniejsze, powietrze jest czystsze – tłumaczy Arkadiusz Chęciński , prezydent Sosnowca . – Inwestycja na Juliuszu oparta była na partnerstwie publiczno-prywatnym. To był chyba pierwszy tego typu projekt w Polsce – dodaje prezydent.

Dalkia Polska Energia S.A realizuje II etap inwestycji. Tym razem partnerem firmy nie jest MZZL, a Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa. Cel jednak jest ten sam – likwidacja pieców węglowych i podłączenie kolejnych mieszkań do sieci ciepłowniczej.

– Planujemy jeszcze w tym roku podpiąć do sieci 6 budynków, a w kolejnym roku 13 następnych. To pozwoli na likwidację ok. 340 pieców węglowych – podaje Dalkia Polska Energia SA.